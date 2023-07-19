Норвежская теннисистка извинилась за выступление с россиянкой на Уимблдоне
Ульрикке Эйкери играла в дуэте с Александрой Пановой
Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери извинилась за то, что сыграла в дуэте с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдонском турнире в парном разряде.
«Оглядываясь назад, я хотела бы подумать об этом раньше, но, к сожалению, я этого не сделала. Мне очень жаль. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая сложившуюся ситуацию. Я полностью поддерживаю Украину.
Я решительно выступаю против вторжения в Украину и сочувствую украинцам, которые страдают», – сказала 30-летняя спортсменка.
Отметим, что Эйкери и Панова выбыли во втором раунде.
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