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Уимблдон
19 июля 2023, 14:22 | Обновлено 19 июля 2023, 15:15
1007
0

Норвежская теннисистка извинилась за выступление с россиянкой на Уимблдоне

Ульрикке Эйкери играла в дуэте с Александрой Пановой

19 июля 2023, 14:22 | Обновлено 19 июля 2023, 15:15
1007
0
Норвежская теннисистка извинилась за выступление с россиянкой на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери извинилась за то, что сыграла в дуэте с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдонском турнире в парном разряде.

«Оглядываясь назад, я хотела бы подумать об этом раньше, но, к сожалению, я этого не сделала. Мне очень жаль. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая сложившуюся ситуацию. Я полностью поддерживаю Украину.

Я решительно выступаю против вторжения в Украину и сочувствую украинцам, которые страдают», – сказала 30-летняя спортсменка.

Отметим, что Эйкери и Панова выбыли во втором раунде.

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Источник SVT
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