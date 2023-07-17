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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 01:36 | Обновлено 17 июля 2023, 01:39
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0

Тренер Кривбасса: «После перерыва команда, как говорится, развалилась»

Дмитрий Кара-Мустафа – о спарринге с «Минаем»

17 июля 2023, 01:36 | Обновлено 17 июля 2023, 01:39
60
0
Тренер Кривбасса: «После перерыва команда, как говорится, развалилась»
ФК Кривбасс Кривой Рог

Тренер «Кривбасса» из Кривого Рога Дмитрий Кара-Мустафа дал оценку контрольному матчу команды с «Минаем» (1:4) на закарпатских сборах.

«В первом тайме мы играли в принципе лучше соперника. За исключением нескольких моментов. После одного из них мы грубо ошиблись в центре, это детская ошибка, когда нам забили гол. Свои же моменты мы не реализовали. Во втором тайме мы дали игровую практику молодежи. А получилось так, что они вышли, и чего-то испугались... Так нам кажется.

Они растерялись, после чего мы получили второй, третий, четвертый голы... После перерыва команда, как говорится, развалилась. Хотя после второго гола заработали пенальти, и можно было вернуться к игре. Но не получилось, поэтому имеем такой результат. После перерыва в составе «Миная» играли футболисты, которые прошли всю школу УПЛ, а у нас - молодежь плюс новички», – рассказал Кара-Мустафа.

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Дмитрий Кара-Мустафа Кривбасс Кривой Рог Минай товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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