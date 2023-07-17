Тренер Кривбасса: «После перерыва команда, как говорится, развалилась»

Тренер «Кривбасса» из Кривого Рога Дмитрий Кара-Мустафа дал оценку контрольному матчу команды с «Минаем» (1:4) на закарпатских сборах.

«В первом тайме мы играли в принципе лучше соперника. За исключением нескольких моментов. После одного из них мы грубо ошиблись в центре, это детская ошибка, когда нам забили гол. Свои же моменты мы не реализовали. Во втором тайме мы дали игровую практику молодежи. А получилось так, что они вышли, и чего-то испугались... Так нам кажется.

Они растерялись, после чего мы получили второй, третий, четвертый голы... После перерыва команда, как говорится, развалилась. Хотя после второго гола заработали пенальти, и можно было вернуться к игре. Но не получилось, поэтому имеем такой результат. После перерыва в составе «Миная» играли футболисты, которые прошли всю школу УПЛ, а у нас - молодежь плюс новички», – рассказал Кара-Мустафа.