Ребус для Вернидуба. Кривбасс потерпел разгромное поражение от Миная

Криворізький «Кривбас» зіграв четвертий контрольний матч на літніх навчально-тренувальних зборах. Суперником був «Минай».

Криворізька команда продовжує проводити спаринги на фоні серйозних навантажень. У першому таймі був рівний футбол, на фоні якого попереду активніше виглядала закарпатська команда. «Минаю» вдалось забити доволі швидкий гол. Твердохліб замкнув простріл справа – потужний удар з меж карного майданчика у ближній кут – 0:1.

У команди Вернидуба були непогані шанси забити, але Хобленко з перспективного штрафного пробив у стінку. Пізніше той же Олексій пробивав після кутового головою, але повз ворота. Минайці також проводили свої непогані атаки, але рахунок до перерви не змінився. На другий тайм вийшов повністю оновлений «Кривбас», було проведено 11 замін.

І початок другого тайму залишився за командою Шарана. Захисник-новачок прогавив удар Одарюка з меж штрафного – 0:2. Щоправда, тут же Карпусь заробив 11-метровий удар, а Приходько впевнено його реалізував – 1:2. Але закарпатці за шість хвилин забили знову. Захисники не встигли накрити хитрий низовий обвідний удар Голуба, і мʼяч залетів у дальній кут – 1:3. У червоно-білих гра попереду відверто не йшла.

У другому таймі склад «Кривбасу» був експериментальний: молоді гравці U-19 плюс новачки. До всього цього «Минаю» після одного з кутових пощастило забити вчетверте: Гечев замкнув дальню стійку – 1:4. До кінця гри рахунок не змінився, хоча моменти у «Кривбасу» були. Непогано зі стандартів пробивали Кораблін, Приходько. Команди продовжують літні збори.

Товариський матч, 16 липня 2023. 18:00

Смт Середнє, Закарпатська область. +32 гр.

Кривбас (Кривий Ріг) – Минай – 1:4 (0:1)

Голи: Єгор Твердохліб, 19 (0:1). Володимир Одарюк, 47 (0:2). Клім Приходько, з пенальті, 50 (1:2). Данило Голуб, 56 (1:3). Міхаіл Гечев, 69 (1:4).

Кривбас: Андрій Кліщук (Богдан Хома, 46) – Андрій Понєдєльнік (Захар Карпусь, 46), Данило Бескоровайний (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Іван Дібанго (новачок, 46) – Олег Кожушко (новачок, 46), Олег Татарков (Клім Приходько, 46), Дмитро Хомченовський (к) (Роман Дебелко, 46), Владислав Семотюк (Тимур Кораблін, 46), Максим Задерака (новачок, 46) – Олексій Хобленко (Арсеній Кілєвий, 46).

Головний тренер: Юрій Вернидуб.

Минай (старт): Олександр Бандура (к), Ігор Солдат, Юрій Кравчук, Дмитро Нємчанінов, Андрій Булеза, Тарас Дмитрук, Сергій Панасенко, Андрій Ралюченко, Єгор Твердохліб, Володимир Одарюк, Олег Вишневський.

Запас: Олександр Кемкін, новачок, Богдан Чуєв, Валерій Рогозинський, Микита Лєднєв, Вадим Вітенчук, Сергій Петько, Данило Голуб, Міхаіл Гечев, новачок, Іван Демиденко.

Головний тренер: Володимир Шаран.