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Товарищеские матчи
Кривбасс
16.07.2023 18:00 – перерыв 0 : 1
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 18:00 | Обновлено 16 июля 2023, 18:02
386
0

Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2023, 18:00 | Обновлено 16 июля 2023, 18:02
386
0
Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах.

16 июля в 18:00 криворожский «Кривбасс» играет против команды «Минай».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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