Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига16 июля 2023, 18:00 | Обновлено 16 июля 2023, 18:02
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Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 июля 2023, 18:00 | Обновлено 16 июля 2023, 18:02
386
0
Украинские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах.
16 июля в 18:00 криворожский «Кривбасс» играет против команды «Минай».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кривбасс – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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