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Товарищеские матчи
Кривбасс
16.07.2023 18:00 – FT 1 : 4
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 03:07 |
186
0

Кривбасс – Минай – 1:4. Эксперимент Вернидуба провалился. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

21 июля 2023, 03:07 |
186
0
Кривбасс – Минай – 1:4. Эксперимент Вернидуба провалился. Видео голов
ФК Кривбасс

16 июля состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Кривбасс» и «Минай». Игра завершилась победой закарпатской команды со счетом 4:1.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Миная». Во второй 45-минутке наставник криворожан Юрий Вернидуб выпустил на поле игроков U-19 и новичков.

Товарищеский матч, 16 июля 2023 года. 18:00

Смт Среднее, Закарпатская область. +32 гр.

Кривбасс (Кривой Рог) – Минай – 1:4 (0:1)

Голы: Егор Твердохлеб, 19 (0:1). Владимир Одарюк, 47 (0:2). Клим Приходько, пен, 50 (1:2). Даниил Голубь, 56 (1:3). Михаил Гечев, 69 (1:4).

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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