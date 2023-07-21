16 июля состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Кривбасс» и «Минай». Игра завершилась победой закарпатской команды со счетом 4:1.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Миная». Во второй 45-минутке наставник криворожан Юрий Вернидуб выпустил на поле игроков U-19 и новичков.

Товарищеский матч, 16 июля 2023 года. 18:00

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Кривбасс (Кривой Рог) – Минай – 1:4 (0:1)

Голы: Егор Твердохлеб, 19 (0:1). Владимир Одарюк, 47 (0:2). Клим Приходько, пен, 50 (1:2). Даниил Голубь, 56 (1:3). Михаил Гечев, 69 (1:4).