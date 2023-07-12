Отгрузили 6 мячей. Кривбасс в спарринге разгромил команду Первой лиги

Криворожский «Кривбасс» провел третий контрольный матч на летнем учебно-тренировочных сборах. Соперник был Хуст, дебютант Первой лиги.

Уже с первых минут красно-белые завладели ощутимой территориальной и игровой инициативой. Но первого гола пришлось ждать до середины тайма. Дебелко удачно сыграл на добивании после удара Семотюка и сейва вратаря – 1:0. До этого остро пробивали Хомченовский и Задерака, но их удары цели не добились.

«Хуст» играл исключительно на контратаках, и после одной из таких должен был забивать, но с хорошей позиции мяч пролетел выше ворот. Атаки «Кривбасса» не утихали: в концовке тайма криворожцы отличились дважды в течение одной минуты. Задерака здорово сыграл на дальней стойке после передачи Приходько – 2:0. И тут же прострелил слева Дибанго, а замкнул ударом в упор Хомченовский – 3:0.

По ходу второго тайма состав «Кривбасса» обновился: вышли свежие игроки, в том числе новички. И счет стал разгромным. Татарков забил после прострела капитана Хомченовского, Устименко – в пустые ворота после передачи Стецькова, Кораблин – после атаки вторым темпом и точным низовым выстрелом из района 11-метровой отметки.

6:0 – это первая победа криворожской команды на закарпатских сборах.

Товарищеский матч, 12 июля 2023 года

Среднее, Закарпатская область. Стадион пгт Среднее. 18:00. +29 градусов.

Кривбасс (Кривой Рог) – Хуст (Закарпатская обл.) – 6:0 (3:0)

Голы: Роман Дебелко, 27 (1:0). Максим Задерака (Клим Приходько), 42 (2:0). Дмитрий Хомченовский (Иван Дибанго), 43 (3:0). Никита Татарков (Дмитрий Хомченовский), 51 (4:0). Денис Устименко (Тимур Стецьков), 64 (5:0). Тимур Кораблин, 74 (6:0).

Кривбасс (Кривой Рог): новичок (новичок, 46) – Андрей Понедельник (Захар Карпусь, 77), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков, Иван Дибанго (новичок, 71) – Дмитрий Хомченовский (к) (новичок, 71), Клим Приходько (Арсений Килевой, 77), Никита Татарков (Алексей Хобленко, 71), Владислав Семотюк (Тимур Кораблин, 71), Максим Задерака (новичок, 60) – Роман Дебелко (Денис Устименко, 46).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Хуст (старт): Арсен Белименко, Богдан Павлыч, Игорь Тихненко, Евгений Скиба, Владимир Шевчук, Игорь Вагин (к), Назар Приходько, Иван Станкович, Владислав Борисенко, Петр Луцив, Василий Луцив.

Запас: Владислав Рябенко, Михаил Фляшко, Николай Филипп, Константин Колчин, Владислав Иванов, Роберт Филипп, Дмитрий Диячук, Роберт Качур.

Главный тренер: Владимир Цыткин.

Видеозапись матча