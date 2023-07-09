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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 21:27 | Обновлено 09 июля 2023, 21:39
2308
0

Кривбасс уступил Карпатам. Подопечные Маркевича победили команду Вернидуба

Единственный в матче гол для львовян забил бразилец Игор Невес

09 июля 2023, 21:27 | Обновлено 09 июля 2023, 21:39
2308
0
Кривбасс уступил Карпатам. Подопечные Маркевича победили команду Вернидуба
ФК Кривбасс

Криворізький «Кривбас» зіграв другий контрольний матч на літніх навчально-тренувальних зборах. Суперником були львівські «Карпати», які нещодавно очолив Мирон Маркевич.

Юрій Вернидуб задіяв два різні склади у кожному з таймів. Початок спарингу залишився за львівʼянами, які зуміли першими відкрити рахунок. Ігор Невес обікрав новачка червоно-білих Кожушка, який перетримав м'яча біля власного карного майданчика, та, вийшовши один на один з Кліщуком, обіграв того й вразив порожні ворота – 0:1. Пізніше Олег отримав пошкодження.

Криворіжці у дебюті провели дві непогані атаки, але удар Дебелка цілі не досяг, а потенційно небезпечний постріл Хомченовського було заблоковано. У подальшому ми побачили рівний футбол, але в атаці гостріше виглядали львівʼяни. Після однієї з флангових подач та удару впритул снаряд навіть влучив у поперечину воріт Кліщука. Кінцівка тайму залишилась за криворіжцями, але забити у відповідь до перерви не вдалось.

На другий тайм вийшов оновлений склад «Кривбасу». Найактивнішим у дебюті другої половини був Кораблін, який і пробивав, і непогано асистував партнерам – зробив простріл на Устименка, але Денис у ворота не влучив. На 63 хвилині червоно-білі заробили небезпечний стандарт, але Тимур пробив у стінку. «Кривбас» перехопив ініціативу. Але хороші постріли Вілівальда та Хобленка цілі не досягли. Перший після кутового пробив вище, а другий пробивав потужно, але влучив у поперечину.

Криворіжці кінцівку другого тайму провели на половині поля суперника, але зрівняти рахунок не вдалось. Кривбас розпочав другий збір з поразки 0:1.

Товариський матч

9 липня 2023 року, 18:00, смт Середнє, Закарпатська область

Кривбас (Кривий Ріг) – Карпати (Львів) – 0:1

Гол: Ігор Невес Алвес, 14.

Кривбас: Андрій Кліщук (Богдан Хома, 46), Андрій Понєдєльнік (Дмитро Семенов, 46), Данило Бескоровайний (Володимир Вілівальд, 46), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 46), Іван Дібанго (новачок, 46), Олег Кожушко (Арсеній Кілєвий, 23; Олексій Хобленко, 46), Владислав Семотюк (Клім Приходько, 46), Дмитро Хомченовський (к) (Арсеній Кілєвий, 68), Микита Татарков (Тимур Кораблін, 46), Максим Задерака (Захар Карпусь, 46), Роман Дебелко (Денис Устименко, 46).

Головний тренер: Юрій Вернидуб.

Карпати (старт): Андрій Кожухар, Тарас Саків, Богдан Порох, Богдан Векляк, Павло Полегенько, Артур Рябов, Владислав Клименко, Ян Костенко, Амбросій Чачуа, Євген Підлепенець, Ігор Невес Алвес.

Запас: Олександр Ільющенков, Тимофій Сухар, Олександр Мизюк, Володимир Савчин, Петро Долгов, Денис Галенков, Єгор Картушов, Єгор Демченко, Кирило Матвєєв, Денис Кожанов, Вадим Сидун.

Головний тренер: Мирон Маркевич.

Відеозапис матчу

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товарищеские матчи Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кривбасс - Карпаты Мирон Маркевич Игор Невес
Источник ФК Кривбасс
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