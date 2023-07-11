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Товарищеские матчи
Кривбасс
09.07.2023 18:00 – FT 0 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 02:59 |
67
0

Кривбасс – Карпаты – 0:1. Фейл новичка криворожан. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 июля 2023, 02:59 |
67
0
Кривбасс – Карпаты – 0:1. Фейл новичка криворожан. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 9 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Кривбасс» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу львовской команды.

Товарищеский матч

Кривбасс (Кривой Рог) – Карпаты (Львов) – 0:1

Гол: Игор Невес Алвес, 14.

Видеообзор матча:

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Источник: клуб Первой лиги просматривает двух экс-защитников Карпат
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Источник Sport.ua
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