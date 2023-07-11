В воскресенье, 9 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Кривбасс» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу львовской команды.

Товарищеский матч

Кривбасс (Кривой Рог) – Карпаты (Львов) – 0:1

Гол: Игор Невес Алвес, 14.