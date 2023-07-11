Товарищеские матчи
09.07.2023 18:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига11 июля 2023, 02:59 |
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Кривбасс – Карпаты – 0:1. Фейл новичка криворожан. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 июля 2023, 02:59 |
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В воскресенье, 9 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Кривбасс» и «Карпаты». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу львовской команды.
Товарищеский матч
Кривбасс (Кривой Рог) – Карпаты (Львов) – 0:1
Гол: Игор Невес Алвес, 14.
Видеообзор матча:
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