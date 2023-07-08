Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 11:37 | Обновлено 08 июля 2023, 11:45
47
0

Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

08 июля 2023, 11:37 | Обновлено 08 июля 2023, 11:45
47
0
Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В воскресенье, 9 июля, в рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» и львовские «Карпаты» сыграют между собой контрольный поединок. Спарринг начнется в 18:00 по Киеву.

По теме:
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Нигерийский экс-игрок Карпат зажигает как тренер аматорского клуба
Женская сборная Украины проиграла спарринг команде Португалии
смотреть онлайн Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Футбол | 07 июля 2023, 23:23 0
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024

Украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы

ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
Футбол | 08 июля 2023, 10:45 6
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием

Главнокомандующий ВСУ является болельщиком «бело-синих»

«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Теннис | 07.07.2023, 16:28
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
Футбол | 08.07.2023, 11:04
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сабах на правах свободного агента
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Теннис | 07.07.2023, 21:55
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
07.07.2023, 13:46 43
Теннис
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
08.07.2023, 07:23 6
Футбол
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
07.07.2023, 12:00
Футбол
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
Цуренко впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв матч-триллер
07.07.2023, 19:08 44
Теннис
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
06.07.2023, 17:50 10
Футбол
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
07.07.2023, 14:50 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем