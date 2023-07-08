Украина. Премьер лига08 июля 2023, 11:37 | Обновлено 08 июля 2023, 11:45
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Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
08 июля 2023, 11:37 | Обновлено 08 июля 2023, 11:45
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В воскресенье, 9 июля, в рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» и львовские «Карпаты» сыграют между собой контрольный поединок. Спарринг начнется в 18:00 по Киеву.
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