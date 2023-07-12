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Кривбасс
12.07.2023 18:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 июля 2023, 11:16 | Обновлено 12 июля 2023, 11:19
76
0

Кривбасс – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 июля в 18:00 товарищеский матч летнего межсезонья

12 июля 2023, 11:16 | Обновлено 12 июля 2023, 11:19
76
0
Кривбасс – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В среду, 12 июля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Закарпатье проведет контрольный спарринг с командой «Хуст» - новичком Первой лиги национального чемпионата.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кривбасс – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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