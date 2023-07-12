В среду, 12 июля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Закарпатье проведет контрольный спарринг с командой «Хуст» - новичком Первой лиги национального чемпионата.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кривбасс – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция