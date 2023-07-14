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Товарищеские матчи
Кривбасс
12.07.2023 18:00 – FT 6 : 0
Хуст
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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 04:25 |
46
0

Кривбасс – Хуст – 6:0. Криворожане уничтожили дебютанта Первой лиги. Видео

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 июля 2023, 04:25 |
46
0
Кривбасс – Хуст – 6:0. Криворожане уничтожили дебютанта Первой лиги. Видео
ФК Кривбасс

В среду, 12 июля, состоялся товарищеский матч между клубом УПЛ «Кривбасс» и дебютантом Первой лиги «Хуст». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу криворожан.

Товарищеский матч, 12 июля 2023 года

Кривбасс (Кривой Рог) – Хуст (Закарпатская обл.) – 6:0 (3:0)

Голы: Роман Дебелко, 27 (1:0). Максим Задерака (Клим Приходько), 42 (2:0). Дмитрий Хомченовский (Иван Дибанго), 43 (3:0). Никита Татарков (Дмитрий Хомченовский), 51 (4:0). Денис Устименко (Тимур Стецьков), 64 (5:0). Тимур Кораблин, 74 (6:0).

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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