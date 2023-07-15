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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 15:05 | Обновлено 15 июля 2023, 15:06
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Динамо – Арис. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка «Динамо» с клубом, за который играл Блохин

15 июля 2023, 15:05 | Обновлено 15 июля 2023, 15:06
420
0
Динамо – Арис. Текстовая трансляция матча
ФК «Динамо»

Киевское «Динамо» 16 июля сыграет свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии. Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок состоится на стадионе спортивного центра города Кнительфельда. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Первые три матча на австрийском сборе «Динамо» завершило уверенными победами: 4:1 – «Динамо» (Бухарест, Румыния), 8:0 – «Вольфсбергер» (Вольфсберг, Австрия), 9:0 – «Триглав» (Крань, Словения). В четвертом поединке киевский клуб сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз».

«Арис» – чемпион Кипра сезона 2022/2023 годов. Клуб впервые в истории выиграл национальное первенство. Ранее «Арис» не входил в число ведущих клубов Кипра, он преимущественно занимал места в нижней части турнирной таблицы, боролся за выживание и вылетал в низшие дивизионы.

В сезоне 1989/1990 годов «Арис» подписал украинца Олега Блохина, который помог клубу завоевать 4 место в чемпионате. За сезон Блохин сыграл 28 матчей и забил 7 голов – 22 встречи в чемпионате (5 голов) и 6 поединков в Кубке (2 гола). После окончания сезона Блохин завершил карьеру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Арис», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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