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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.07.2023 19:00 - : -
Арис Лимасол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 07:17 |
330
0

Динамо – Арис Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2023, 07:17 |
330
0
Динамо – Арис Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на летних сборах в Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Очередным соперником является Арис Лимасол (Кипр). Начало матча – 16 июля в 19:00 по Киеву.

Динамо – Арис Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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