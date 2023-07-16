Товарищеские матчи
16.07.2023 19:00 - : -
Украина. Премьер лига16 июля 2023, 07:17 |
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Динамо – Арис Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 июля 2023, 07:17 |
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Киевское «Динамо» проводит контрольный матч на летних сборах в Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Очередным соперником является Арис Лимасол (Кипр). Начало матча – 16 июля в 19:00 по Киеву.
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Динамо – Арис Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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