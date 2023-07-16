Уверенная победа. Динамо разгромило чемпиона Кипра

«Динамо» одержало крупную победу в своем пятом контрольном матче на австрийском учебно-тренировочном сборе. Соперником киевлян был свежеиспеченный чемпион Кипра – Арис (Лимассол).

Первая половина матча прошла в медленном темпе и с небольшим преимуществом подопечных Мирчи Луческу. Команды неспеша пасовались, моментов у обоих ворот не возникало до самой концовки тайма. Первую голевую возможность создали футболисты кипрской команды. Шполярич пробил с линии вратарской площадки, но мяч полетел выше ворот. «Динамо» ответило моментом Буяльского, который из пределов штрафной не смог переиграть голкипера Баджи. На 42-й минуте киевляне открыли счет: Сидорчук отобрал мяч вблизи штрафной «Ариса», приблизился к воротам и пробил голкипера.

Во втором тайме преимущество «Динамо» было более чем ощутимым. Киевляне ускорились, создавали опасные моменты и контролировали ход игры. Уже вначале второй половины встречи Бенито удвоил счет ударом с близкого расстояния. На последних минутах матча киевский клуб довел преимущество до крупного. Автором двух голов стал Волошин, который в обоих случаях из пределов штрафной передачи Караваева с правого фланга.

Товарищеский матч.

«Динамо» (Украина) – «Арис» (Лимасол, Кипр) – 4:0

Сидорчук (42), Бенито (49), Волошин (88, 90+1)

Сидорчук (33) - Сане (25)

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 79), Дубинчак, Беловар (Дячук, 79), Попов (Боль, 79), Тымчик (Малыш, 79), Сидорчук (Андриевский, 67), Шапаренко (Шепелев, 67), Буяльский (Царенко, 67), Кабаев (Диалло, 61), Леднев (Волошин, 61), Бенито (Караваев, 67).

«Арис» (стартовый состав): Баджи, Браун, Каджу, Деметриу, Медиуб, Монтнор, Сане, Стемпински, Сзоке, Шполярич, Яндаль.

Стадион Спортивного центра города Книттельфельд

ДИНАМО - АРИС ЛИМАССОЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"