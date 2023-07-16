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Динамо Киев
16.07.2023 19:00 – FT 4 : 0
Арис Лимасол
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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 21:00 | Обновлено 16 июля 2023, 21:31
3112
27

Уверенная победа. Динамо разгромило чемпиона Кипра

Киевляне победили клуб, в котором закончил карьеру Олег Блохин

16 июля 2023, 21:00 | Обновлено 16 июля 2023, 21:31
3112
27
Уверенная победа. Динамо разгромило чемпиона Кипра
ФК «Динамо»

«Динамо» одержало крупную победу в своем пятом контрольном матче на австрийском учебно-тренировочном сборе. Соперником киевлян был свежеиспеченный чемпион Кипра – Арис (Лимассол).

Первая половина матча прошла в медленном темпе и с небольшим преимуществом подопечных Мирчи Луческу. Команды неспеша пасовались, моментов у обоих ворот не возникало до самой концовки тайма. Первую голевую возможность создали футболисты кипрской команды. Шполярич пробил с линии вратарской площадки, но мяч полетел выше ворот. «Динамо» ответило моментом Буяльского, который из пределов штрафной не смог переиграть голкипера Баджи. На 42-й минуте киевляне открыли счет: Сидорчук отобрал мяч вблизи штрафной «Ариса», приблизился к воротам и пробил голкипера.

Во втором тайме преимущество «Динамо» было более чем ощутимым. Киевляне ускорились, создавали опасные моменты и контролировали ход игры. Уже вначале второй половины встречи Бенито удвоил счет ударом с близкого расстояния. На последних минутах матча киевский клуб довел преимущество до крупного. Автором двух голов стал Волошин, который в обоих случаях из пределов штрафной передачи Караваева с правого фланга.

Товарищеский матч.

«Динамо» (Украина) – «Арис» (Лимасол, Кипр) – 4:0

Сидорчук (42), Бенито (49), Волошин (88, 90+1)

Сидорчук (33) - Сане (25)

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 79), Дубинчак, Беловар (Дячук, 79), Попов (Боль, 79), Тымчик (Малыш, 79), Сидорчук (Андриевский, 67), Шапаренко (Шепелев, 67), Буяльский (Царенко, 67), Кабаев (Диалло, 61), Леднев (Волошин, 61), Бенито (Караваев, 67).

«Арис» (стартовый состав): Баджи, Браун, Каджу, Деметриу, Медиуб, Монтнор, Сане, Стемпински, Сзоке, Шполярич, Яндаль.

Стадион Спортивного центра города Книттельфельд

ДИНАМО - АРИС ЛИМАССОЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

ФК "Динамо"
ФК "Динамо"
ФК "Динамо"
ФК "Динамо"
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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы текстовая трансляция Арис Лимасол контрольные матчи УПЛ отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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avk2307
Второй тайм интересней. Первый как в прошлом сезоне.
НО с Победой Динамо!!!
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+3
Summertime
Снята киприотская порча?
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+3
avk2307
И кстати Караваев вышел неплохо. И сам чуть не забил и две передачи точные отдал. 
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+2
Gargantua
до 5 - 0 не дотянули. Опять отстали от нашего уважаемого чемпиона (
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+2
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AK..228
Круто!!
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+2
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LisovijNickolai Фамилия
То что Динамо заняло 4 место с одной стороны даже хорошо, во первых это будет для них встряска, во вторых им будет легко выйди из группы ЛК и это принесет нам очки в таблицу коэффициентов , пока на сборах хорошо играют, но где усиление? Нужно больше доверять молодежи и отпускать старожилов уже и тех кто прекрасно себя чувствует сидя на скамейке. 
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+1
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Злий Глобинець
Як я й прогнозував. 
Динамо до початку сезону демонструє хорошу форму. Може, про це рано казати, але здається, що в цьому сезоні буде запекла чемпіонська гонка між ШД та ДК - як у старі добрі часи.
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+1
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Андрей Залищук
Динамо Аріс 4-0
Шахтар АЕК 0-5
поки тенденція така
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+1
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zhyr
Цікава кадрова політика. Опорників вже напевно штук 5-6, крайніх по штуки 3 на позицію. Форвардів - півтора))) Десь Ванат вибув і давай затикати позицію форварда з інших)) І це ж вже роками тягнеться. 
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0
Иван Качура
Такий запал та на офіційні матчі...але все ж таки центрфорвард киянам необхідний. 
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0
Троянец
Думаю четвертое место удержат в упл,ну и в ЛК должны не одно очко брать ,а целых два 
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-8
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