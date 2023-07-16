Киевское «Динамо» 16 июля сыграло свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок прошел на стадионе спортивного центра города Кнительфельда. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу киевлян.

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Товарищеский матч. 16 июля

Динамо Киев – Арис Лимасол – 4:0

Гол: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Сидорчук, 42 мин.

ГОЛ! 2:0 Бенито, 48 мин.

ГОЛ! 3:0 Волошин, 88 мин.

ГОЛ! 4:0 Волошин, 90+1 мин.