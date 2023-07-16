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Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.07.2023 19:00 – FT 4 : 0
Арис Лимасол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 21:07 | Обновлено 16 июля 2023, 21:38
3592
0

Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 июля 2023, 21:07 | Обновлено 16 июля 2023, 21:38
3592
0
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 16 июля сыграло свой пятый контрольный матч на сборах в Австрии.

Соперник – «Арис» (Лимасол, Кипр). Поединок прошел на стадионе спортивного центра города Кнительфельда. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу киевлян.

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Товарищеский матч. 16 июля

Динамо Киев – Арис Лимасол – 4:0

Гол: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Сидорчук, 42 мин.

ГОЛ! 2:0 Бенито, 48 мин.

ГОЛ! 3:0 Волошин, 88 мин.

ГОЛ! 4:0 Волошин, 90+1 мин.

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Арис Лимасол Динамо Киев видео голов и обзор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Сергей Сидорчук
Источник Sport.ua
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