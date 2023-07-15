Маркета Вондроушова – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального поединка Уимблдона-2023
15 июля состоится финальный матч на Уимблдоне-2023 среди женщин.
6-я ракетка мира и прошлогодняя финалистка турнира Онс Жабер (Тунис) сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 42). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 6-я встреча девушек. Счет 3:2 в пользу Маркеты.
Обе теннисистки поборются за свой первый титул на турнирах Grand Slam.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды из Полтавы и Днепра примут участие в ранних стадиях еврокубков
Украинские теннисистки сыграют на соревнованиях в Будапеште и Палермо
А те, що свекруха з москви - ну то буває ...)