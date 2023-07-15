Маркета Вондроушова – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июля состоится финальный матч на Уимблдоне-2023 среди женщин.

6-я ракетка мира и прошлогодняя финалистка турнира Онс Жабер (Тунис) сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 42). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча девушек. Счет 3:2 в пользу Маркеты.

Обе теннисистки поборются за свой первый титул на турнирах Grand Slam.

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