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Уимблдон
15 июля 2023, 14:35 | Обновлено 15 июля 2023, 14:45
739
3

Маркета Вондроушова – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального поединка Уимблдона-2023

15 июля 2023, 14:35 | Обновлено 15 июля 2023, 14:45
739
3
Маркета Вондроушова – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова и Онс Жабер

15 июля состоится финальный матч на Уимблдоне-2023 среди женщин.

6-я ракетка мира и прошлогодняя финалистка турнира Онс Жабер (Тунис) сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 42). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча девушек. Счет 3:2 в пользу Маркеты.

Обе теннисистки поборются за свой первый титул на турнирах Grand Slam.

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Онс Жабер Маркета Вондроушова Уимблдон-2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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serhiy
Маркета-дави жабу !
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0
Sashamar
За ті висловлювання, що рік тому робила Жабер, її б тут з'їли живцем, якби вона мала російське прізвище чи коріння. Але сьогодні бажаю їй перемоги. І не як українець, а як мешканець Ізраїлю. Бо дивлюсь на Онс і бачу тих симпатичних усміхнених арабських дівчат, які після тридцяти та заміжжя перетворюються на казна-що, загорнуте в чорне (єврейські з релігійних родин теж, але там хоч одяг кольоровий і фігура більш-менш зберігається). Отже, нехай переможе. Заради всіх східних жінок. 
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-1
Игорь Городищев
Я - за Онс, зрозуміло, .. Це є дуже позитивна людина ! .. так скажуть ВСІ тенісистки (що є рідкісним явищем в жіночому турі ..) До неї такою була тільки Кім Клістерс..
А те, що свекруха з москви - ну то буває ...)
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-1
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