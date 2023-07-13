СВИТОЛИНА: Надеюсь, украинцы продолжат поддерживать и у меня будет еще шанс

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) провела пресс-конференцию после поражения от Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 42) в полуфинале Уимблдона-2023:

– Элина, тяжелое поражение сегодня. Поделитесь с нами своим мнением о матче.

– Да, очень разочарована сегодняшним матчем, сегодняшним выступлением. Так что да, просто хороший турнир, но сегодня разочаровалась.

– Так много людей смотрели этот матч в Украине, так много ожиданий. Это давление и эмоции повлияли на вас сегодня?

– Не знаю. Я, конечно, знаю, что люди меня поддерживают, но вполне ожидаемо, потому что я в полуфинале. Я думаю, что это вполне нормально, потому что это полуфинал. Вполне ожидаемо.

Пришлось справляться с ситуацией. Но я бы не сказала, что сильно нервничала. Просто, да, я должна была найти лучший способ справиться со стилем игры Маркеты. Она очень сложный противник. Она возвращает много мячей обратно.

Я просто не очень довольна тем, как я справилась с ситуацией, с некоторыми моментами в начале, в том числе. Она играла очень хорошо, сегодня лучше справилась с моей игрой.

– Чем вы больше всего гордитесь в своих достижениях за эти две недели?

– Боевым духом, который я демонстрировала. Сегодня я хотела бы сыграть немного лучше.

Но я думаю, что матчи, которые я играла до этого, были неплохими. Да, просто хорошие матчи.

– Если бы вы могли вернуться в тот октябрьский день, когда у вас родилась Скай, и сказать себе, что тогда вы уже были бы в полуфинале Уимблдона, что бы вы подумали?

– Как я уже сказала, в это трудно было бы поверить. Но сейчас просто очень расстроилась, что не смогла пройти дальше, чтобы сыграть в финале.

– Можете ли вы описать, каково это, когда весь этот турнир, все здесь демонстрируют свою любовь к вам и поддержку.

– Да, невероятно. Честно говоря, они поддерживали меня на протяжении всего пути. Даже сегодня, когда мне было плохо, я получила большую поддержку. Я очень благодарна за то, что фанаты поддерживали меня, были рядом со мной, а также со всем украинским народом. Они очень много поддерживают нас по-разному, многих украинцев, которые приехали сюда, когда началась война. Очень благодарна всем людям, которые поддерживают нас на разных уровнях.

– Как вы думаете, какой меседж вы можете послать всем людям благодаря вашему выступлению и выходу в полуфинал?

– Верить в себя. В разных ситуациях всегда нужно найти способ бороться за свою мечту. Да, просто продолжайте мечтать и пытаться осуществить свою мечту.

– Посол Великобритании в Украине был здесь, он был на корте. Вы говорили с ним перед матчем? Вы планируете поговорить с ним?

– Не знала, если честно. Я уезжаю сегодня вечером, так что... У меня не было разговора с ним.

Я не знала, что он здесь. Спасибо ему, что пришел поддержать меня.

– Чувствуете ли вы силу и вес Украины за собой во время соревнований?

– Безусловно. Конечно. Массивная поддержка. Я получила много сообщений от разных людей. Невероятно, что они были со мной на всем пути (заплакала).

– Во втором сете, когда вы немного отыгрались, вы думали, что можно было камбекнуть?

– пыталась сопротивляться, но, наверное, сама немного торопилась и не очень хорошо подавала в той партии, когда счет был 3:4.

Да, я просто пыталась бороться. Я предполагаю, что это был также нервный момент для Маркеты, потому что игра в полуфинале никогда не бывает легкой, чтобы закончить матч. Я пыталась дать отпор и просто выложиться по полной, даже несмотря на то, что сегодня я не показала себя наилучшим образом.

Она отлично сыграла. Сегодня она была очень терпелива. До самого конца отыгрывала отличные очки.

– Сможете ли вы сохранить этот дух до конца сезона? Как этот турнир и Открытый чемпионат Франции повлияли на вашу веру в то, что вы можете выиграть турнир Grand Slam?

– Конечно, я надеюсь, что смогу развить этот успех. Но сейчас я просто очень разочарована игрой, которую показала сегодня. Это то, что я сейчас имею в виду.

Вероятно, потребуется пара дней, чтобы по-настоящему обдумать все, что произошло, потому что, да, я пыталась быть по-настоящему сосредоточенной, даже после победы над Игой.

Мне понадобится пара дней, чтобы сначала действительно отключиться от всего, а потом подумать о том, что произошло, что я сделала правильно, а что неправильно.

– Очевидно, не только вы как украинский игрок преуспели здесь. Некоторые из ваших коллег тоже. Я знаю, что некоторые игроки считают, что WTA недостаточно сочувствует вам. Считаете ли вы, что после результатов, которые вы, ребята, добились на траве, ситуация может немного улучшиться в этом плане?

– Не знаю. Все должно быть связано, например, то, как мы играем, должно быть связано с тем, какую помощь мы получаем от WTA.

– Ваш рейтинг поднялся...

– Да, но так быть не должно. Нас было, четыре, пять девушек из первой сотни, может быть, шесть или семь девушек из топ-200. Я не думаю, что это действительно должно зависеть от рейтинга.

Как я уже неоднократно упоминала, нам пришлось переселить наши семьи. Мы много платим, делаем пожертвования. Мы все время пытаемся помочь нашей стране. Почему должно зависеть от того, имеем мы более высокий рейтинг или нет?

Если у нас более высокий рейтинг, то должно быть наоборот: нам платят немного больше. Да, это не должно зависеть от рейтинга на самом деле.

– Была ли ваша бабушка или другие члены вашей семьи, которые могли смотреть ваш матч в Украине? Не могли бы вы рассказать нам немного больше о вашем фонде? Они заплатили за то, чтобы люди в Украине могли посмотреть ваш матч.

– Да, моя семья смотрела. Много людей в Украине смотрели. Я очень рада, что это действительно было в Украине, потому что потребовалось несколько лет, чтобы это произошло для украинцев.

Я думаю, что для детей очень важно смотреть теннис и другие виды спорта, чтобы в их жизни было что-то новое, чтобы они могли ставить свои мечты, ставить свои цели. Как и я, например, когда я была молодой, я смотрела. Мои родители покупали трансляции на эти матчи великих чемпионов, чтобы я тоже могла попробовать взять что-то у них, чему-то у них научиться. Я представляла себя соревнующейся на больших стадионах.

Так что, да, я действительно счастлива, что это, наконец, может случиться. Мы работаем с моим фондом, чтобы дать эту возможность украинцам, а также украинским детям. Так что я рада этому.

– Как бы вам ни было грустно сейчас, насколько вы будете счастливы вернуться и увидеть Скай и вашу семью?

– Очень рада. Это будет лучший момент.

– Насколько мне известно, вы играли здесь в полуфинале в 2019 году. Чем этот полуфинал отличался от сегодняшнего?

– Это был совсем другой матч. Я больше довольна сегодняшним матчем, чем матчем, который я сыграла тогда. Я рада, что сделала небольшой шаг, чтобы сегодня играть немного лучше, чем тогда.

Я имею в виду, что оба раза Симона и Маркета показали действительно потрясающий и отличный теннис. Так что, да, я не так много могу добавить.

— Вы явно хотели выиграть для себя, для Украины и для всех, кто на вас смотрит. Насколько утомительно и изнурительно это было для вас за эти две недели? Это должно быть трудно.

– Конечно, это большая мотивация, но, как вы упомянули, это большая ответственность, большое напряжение. Я стараюсь сбалансировать это настолько, насколько могу.

Но, да, иногда этого становится, может быть, слишком много. Но я не хочу воспринимать это как оправдание того, что я сегодня проиграла. Я стараюсь воспринимать это как мотивацию для себя. Я просто надеюсь, что украинский народ продолжит меня поддерживать. Это было действительно потрясающе. И, да, просто надеюсь, что у меня будет еще один шанс, – сказала Элина.