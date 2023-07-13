Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Эмоции Свитолиной во время встречи с Вондроушовой
Уимблдон
13 июля 2023, 17:20 | Обновлено 13 июля 2023, 17:34
385
0

ФОТО. Эмоции Свитолиной во время встречи с Вондроушовой

Украинка не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2023

13 июля 2023, 17:20 | Обновлено 13 июля 2023, 17:34
385
0
ФОТО. Эмоции Свитолиной во время встречи с Вондроушовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинальной встрече Уимблдонского турнира проиграла в двух сетах чешке Маркете Вондроушевой – 3:6, 3:6.

Для Свитолиной это был третий полуфинал на турнирах серии Grand Slam, в котором она боролась за свой дебютный финал на этом уровне.

svitolina-vondrousheva
svitolina-vondrousheva-foto-1
svitolina-vondrousheva-foto-2
svitolina-vondrousheva-foto-3
svitolina-vondrousheva-foto-4

По теме:
Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон-2023 Элина Свитолина Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг стал одноклубником Миколенко
Футбол | 13 июля 2023, 13:40 10
ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг стал одноклубником Миколенко
ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг стал одноклубником Миколенко

38-летний английский футболист подписал годичный контракт с клубом из Ливерпуля

Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023
Теннис | 12 июля 2023, 20:30 0
Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023
Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023

Карлитос обыграл датчанина в трех сетах

Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 13.07.2023, 11:30
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Теннис | 12.07.2023, 22:35
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Теннис | 12.07.2023, 22:02
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
12.07.2023, 21:57 32
Футбол
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
12.07.2023, 08:40
Футбол
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
11.07.2023, 21:59 6
Теннис
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
13.07.2023, 07:20 13
Теннис
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
12.07.2023, 17:06 15
Футбол
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
11.07.2023, 23:59
Футбол
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
12.07.2023, 09:18 1
Теннис
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
12.07.2023, 19:05 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем