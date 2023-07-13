Уимблдон13 июля 2023, 17:20 | Обновлено 13 июля 2023, 17:34
385
0
ФОТО. Эмоции Свитолиной во время встречи с Вондроушовой
Украинка не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2023
13 июля 2023, 17:20 | Обновлено 13 июля 2023, 17:34
385
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинальной встрече Уимблдонского турнира проиграла в двух сетах чешке Маркете Вондроушевой – 3:6, 3:6.
Для Свитолиной это был третий полуфинал на турнирах серии Grand Slam, в котором она боролась за свой дебютный финал на этом уровне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2023, 13:40 10
38-летний английский футболист подписал годичный контракт с клубом из Ливерпуля
Теннис | 12 июля 2023, 20:30 0
Карлитос обыграл датчанина в трех сетах
Бокс | 13.07.2023, 11:30
Теннис | 12.07.2023, 22:35
Теннис | 12.07.2023, 22:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2023, 21:57 32
12.07.2023, 08:40
11.07.2023, 21:59 6
13.07.2023, 07:20 13
12.07.2023, 17:06 15
11.07.2023, 23:59
12.07.2023, 09:18 1
12.07.2023, 19:05 11