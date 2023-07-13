ФОТО. Эмоции Свитолиной во время встречи с Вондроушовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинальной встрече Уимблдонского турнира проиграла в двух сетах чешке Маркете Вондроушевой – 3:6, 3:6.

Для Свитолиной это был третий полуфинал на турнирах серии Grand Slam, в котором она боролась за свой дебютный финал на этом уровне.