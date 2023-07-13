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  4. ВИДЕО. Борьба до конца! Как Свитолина уступила чешке в полуфинале Уимблдона
Уимблдон
13 июля 2023, 17:40 | Обновлено 13 июля 2023, 17:52
1821
1

ВИДЕО. Борьба до конца! Как Свитолина уступила чешке в полуфинале Уимблдона

Элина не смогла обыграть Вондроушову на травяном мейджоре

13 июля 2023, 17:40 | Обновлено 13 июля 2023, 17:52
1821
1
ВИДЕО. Борьба до конца! Как Свитолина уступила чешке в полуфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Маркета Вондроушова

12 июля состоялся полуфинальный матч Уимблдона-2023 между Элиной Свитолиной (Украина, WTA 76) и Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 42).

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы Чехии.

Свитолина в третий раз в карьере сыграла в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).

Это была шестая встреча теннисисток. Счет стал равным, украинка проиграла в трех последних поединках.

В финале Уимблдона-2023 Маркета сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Онс Жабер.

Хайлайты матча:

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Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
Элина Свитолина Маркета Вондроушова Уимблдон-2023 видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vlad Ltava
Ні сил , ні емоцій Еліні не вистачило - це було видно з перших сетів . Загорілась в другому четі , але одразу і згасла  . Все одно дякуємо за емоції т
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