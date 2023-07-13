ВИДЕО. Борьба до конца! Как Свитолина уступила чешке в полуфинале Уимблдона

12 июля состоялся полуфинальный матч Уимблдона-2023 между Элиной Свитолиной (Украина, WTA 76) и Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 42).

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы Чехии.

Свитолина в третий раз в карьере сыграла в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).



Это была шестая встреча теннисисток. Счет стал равным, украинка проиграла в трех последних поединках.

В финале Уимблдона-2023 Маркета сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Онс Жабер.