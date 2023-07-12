Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий

Вторая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко провела пресс-конференцию после победы над Мэдисон Киз (6:2, 6:4) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

На открытом общении со СМИ у Соболенко спросили следующее:

– Ранее на этой неделе вы говорили о том, что хотите получить от организации некоторую ясность в отношении рукопожатий после матчей. Вы слышали что-нибудь с тех пор от какой-либо организации или других игроков?

– Игроки все понимают. Я видела твит вчера. Они сделали это заявление, действительно хорошее заявление. Я думаю, что люди тоже должны знать, что происходит и почему нет рукопожатия между украинскими, российскими и белорусскими игроками.

Хорошо иметь это заявление. Я очень надеюсь, что никто больше не столкнется с такой реакцией болельщиков.

9 июля украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко из рб в матче 1/8 финала Уимблдона-2023. После завершения встречи Свитолина не пожала руку Азаренко, а болельщики освистали белоруску.