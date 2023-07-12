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  4. Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Уимблдон
12 июля 2023, 22:35 |
1710
3

Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий

Вторая ракетка мира провела пресс-конференцию после победы над Киз на Уимблдоне

12 июля 2023, 22:35 |
1710
3
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко провела пресс-конференцию после победы над Мэдисон Киз (6:2, 6:4) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

На открытом общении со СМИ у Соболенко спросили следующее:

– Ранее на этой неделе вы говорили о том, что хотите получить от организации некоторую ясность в отношении рукопожатий после матчей. Вы слышали что-нибудь с тех пор от какой-либо организации или других игроков?

– Игроки все понимают. Я видела твит вчера. Они сделали это заявление, действительно хорошее заявление. Я думаю, что люди тоже должны знать, что происходит и почему нет рукопожатия между украинскими, российскими и белорусскими игроками.

Хорошо иметь это заявление. Я очень надеюсь, что никто больше не столкнется с такой реакцией болельщиков.

9 июля украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко из рб в матче 1/8 финала Уимблдона-2023. После завершения встречи Свитолина не пожала руку Азаренко, а болельщики освистали белоруску.

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Источник ASAP text
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MrStepanovM .
Чому б тобі не назвати війну війною, а росію агресором? Тоді не потрібні будуть ніякі твіти і, я впевнений, тобі навіть потиснуть руку!
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+4
Elis
В бацькової підстилки вже піджилки трясуться, бо попереду маячить гра з Еліною, і боїться що стадіон її буде освистувати. Але те таке чмо, що знов піде до сітки і буде чекати, аби лиш не їй свистіли. 
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+3
8number
Крутиться як білка 🐿️ в колесі. Начебто і зусилля якісь докладає…
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0
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