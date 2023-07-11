СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из беларуси провела пресс-конференцию после победы в матче 1/8 финала Уимблдона-2023 против Екатерина Александровой (6:4, 6:0).

На открытом общении со СМИ Соболенко попросили прокомментировать реакцию болельщиков, которые освистали Викторию Азаренко после матче Элины Свитолиной, когда украинка отказалась пожимать руку белоруске:

– Вы смотрели вчерашний матч Азаренко, что вы думаете о реакции фанатов, когда она ушла с корта?

– Это был отличный матч. Это был отличный уровень от обоих. Я думаю, что Азаренко просто упустила пару очень важных поинтов в конце третьего сета.

Это действительно тяжелая ситуация. Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление в социальных сетях – рукопожатия не будет, чтобы игроки понимали все и не уходили с корта с такой ненавистью.

– Как вы думаете, нужно ли делать объявление перед матчем, чтобы зрители знали, почему в конце матча не будет рукопожатия?

– Наверное, да. Как я уже сказал, было бы хорошо, если бы толпа действительно знала, что происходит. Существует причина отсутствия рукопожатия.

9 июля украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко из рб в матче 1/8 финала Уимблдона-2023. После завершения встречи Свитолина не пожала руку Азаренко, а болельщики освистали белоруску.