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WTA
12 июля 2023, 03:59 | Обновлено 12 июля 2023, 04:21
6
0

Байндл проиграла в Швеции решающий тай-брейк теннисистке из Испании

Украинка зачехлила ракетку в первом раунде соревнований в шведском Бостаде

12 июля 2023, 03:59 | Обновлено 12 июля 2023, 04:21
6
0
Байндл проиграла в Швеции решающий тай-брейк теннисистке из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 84) зачехлила ракетку в первом раунде соревнований WTA 125 на грунтовых кортах в шведском Бостаде.

Украинка, сеяная под 6-м номером, проиграла решающий тай-брейк в третьем сете теннисистке из Испании Алене Большовой (WTA 118).

WTA 125. Бостад (Швеция). Грунт. Первый раунд

Катерина Байндл (Украина) [6] – Алена Большова (Испания) – 6:3, 5:7, 6:7 (4:7)

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Источник Sport.ua
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