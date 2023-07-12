WTA12 июля 2023, 03:59 | Обновлено 12 июля 2023, 04:21
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Байндл проиграла в Швеции решающий тай-брейк теннисистке из Испании
Украинка зачехлила ракетку в первом раунде соревнований в шведском Бостаде
12 июля 2023, 03:59 | Обновлено 12 июля 2023, 04:21
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 84) зачехлила ракетку в первом раунде соревнований WTA 125 на грунтовых кортах в шведском Бостаде.
Украинка, сеяная под 6-м номером, проиграла решающий тай-брейк в третьем сете теннисистке из Испании Алене Большовой (WTA 118).
WTA 125. Бостад (Швеция). Грунт. Первый раунд
Катерина Байндл (Украина) [6] – Алена Большова (Испания) – 6:3, 5:7, 6:7 (4:7)
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