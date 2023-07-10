Украина. Премьер лига10 июля 2023, 18:07 | Обновлено 10 июля 2023, 18:09
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Металлист 1925 в контрольном матче разгромил аматоров из Львовской области
Харьковчане провели встречу с командой «Мостыска»
10 июля 2023, 18:07 | Обновлено 10 июля 2023, 18:09
318
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В понедельник, 10 июля, харьковский «Металлист 1925» в третьем по счету контрольном поединке лета-2023 выяснил отношения с аматорским коллективом «Мостыска» из Львовской области.
Игра завершилась крупной победой харьковчан со счетом 4:0.
Товарищеский матч
«Мостыска» – «Металлист 1925» - 0:4
Голи: Абдуллаев, 21 пенальти, 37, Кравченко, 32, Островский, 68.
Напомним, в первом летнем спарринге «Металлист 1925» переиграл «Чайку» (2:0), а затем потерпел поражение от ровенского «Вереса» (0:1).
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