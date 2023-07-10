Металлист 1925 в контрольном матче разгромил аматоров из Львовской области

В понедельник, 10 июля, харьковский «Металлист 1925» в третьем по счету контрольном поединке лета-2023 выяснил отношения с аматорским коллективом «Мостыска» из Львовской области.

Игра завершилась крупной победой харьковчан со счетом 4:0.

Товарищеский матч

«Мостыска» – «Металлист 1925» - 0:4

Голи: Абдуллаев, 21 пенальти, 37, Кравченко, 32, Островский, 68.

Напомним, в первом летнем спарринге «Металлист 1925» переиграл «Чайку» (2:0), а затем потерпел поражение от ровенского «Вереса» (0:1).