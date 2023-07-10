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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 18:07 | Обновлено 10 июля 2023, 18:09
318
0

Металлист 1925 в контрольном матче разгромил аматоров из Львовской области

Харьковчане провели встречу с командой «Мостыска»

10 июля 2023, 18:07 | Обновлено 10 июля 2023, 18:09
318
0
Металлист 1925 в контрольном матче разгромил аматоров из Львовской области
ФК Металлист 1925

В понедельник, 10 июля, харьковский «Металлист 1925» в третьем по счету контрольном поединке лета-2023 выяснил отношения с аматорским коллективом «Мостыска» из Львовской области.

Игра завершилась крупной победой харьковчан со счетом 4:0.

Товарищеский матч

«Мостыска» – «Металлист 1925» - 0:4

Голи: Абдуллаев, 21 пенальти, 37, Кравченко, 32, Островский, 68.

Напомним, в первом летнем спарринге «Металлист 1925» переиграл «Чайку» (2:0), а затем потерпел поражение от ровенского «Вереса» (0:1).

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Металлист 1925 Мостыска контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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