Металлист 1925 обыграл в товарищеском матче Чайку
Харьковская команда провела встречу с представителем Второй лиги
В Счасливом, что под Киевом, харьковский «Металлист 1925» в рамках подготовки к новому сезону в Украинской Премьер-лиге провел контрольный поединок с командой «Чайка» из Петропавловской Борщаговки, которая играет во Второй лиге национального чемпионата.
Голы в исполнении Бычека и Дмитренко принесли «Металлисту 1925» победу со счетом 2:0.
Перевес команды Эдмара и Олега Голодюка мог быть и больше, но на 2-й минуте Мартынюк не смог с пенальти переиграть голкипера «Чайки» Коломойца.
Товарищеский матч
«Металлист 1925» – «Чайка» – 2:0
Голы: Бычек, 55, Дмитренко, 84.
На 2-й минуте «Мартынюк («Металлист 1925») не реализовал пенальти (вратарь).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Руслана Ротаня одолела одного из фаворитов турнира на пути к финалу
Сандро Тонали перебрался в состав Сорок