В Счасливом, что под Киевом, харьковский «Металлист 1925» в рамках подготовки к новому сезону в Украинской Премьер-лиге провел контрольный поединок с командой «Чайка» из Петропавловской Борщаговки, которая играет во Второй лиге национального чемпионата.

Голы в исполнении Бычека и Дмитренко принесли «Металлисту 1925» победу со счетом 2:0.

Перевес команды Эдмара и Олега Голодюка мог быть и больше, но на 2-й минуте Мартынюк не смог с пенальти переиграть голкипера «Чайки» Коломойца.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Чайка» – 2:0

Голы: Бычек, 55, Дмитренко, 84.

На 2-й минуте «Мартынюк («Металлист 1925») не реализовал пенальти (вратарь).