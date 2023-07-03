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Товарищеские матчи
Металлист 1925
03.07.2023 10:30 – FT 2 : 0
Чайка
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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 14:36 | Обновлено 03 июля 2023, 15:00
185
0

Металлист 1925 обыграл в товарищеском матче Чайку

Харьковская команда провела встречу с представителем Второй лиги

03 июля 2023, 14:36 | Обновлено 03 июля 2023, 15:00
185
0
Металлист 1925 обыграл в товарищеском матче Чайку
ФК Металлист 1925

В Счасливом, что под Киевом, харьковский «Металлист 1925» в рамках подготовки к новому сезону в Украинской Премьер-лиге провел контрольный поединок с командой «Чайка» из Петропавловской Борщаговки, которая играет во Второй лиге национального чемпионата.

Голы в исполнении Бычека и Дмитренко принесли «Металлисту 1925» победу со счетом 2:0.

Перевес команды Эдмара и Олега Голодюка мог быть и больше, но на 2-й минуте Мартынюк не смог с пенальти переиграть голкипера «Чайки» Коломойца.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Чайка» – 2:0

Голы: Бычек, 55, Дмитренко, 84.

На 2-й минуте «Мартынюк («Металлист 1925») не реализовал пенальти (вратарь).

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Металлист 1925 Чайка Петропавловская Борщаговка товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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