Товарищеские матчи
03.07.2023 10:30 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига03 июля 2023, 10:30 | Обновлено 03 июля 2023, 11:42
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Металлист 1925 – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
03 июля 2023, 10:30 | Обновлено 03 июля 2023, 11:42
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В понедельник, 3 июля, проходит товарищеский матч, в котором играют харьковский «Металлист 1925» и «Чайка» из Петропавловской Борщаговки. Начало в 10:30.
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