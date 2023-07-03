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Товарищеские матчи
Металлист 1925
03.07.2023 10:30 – FT 2 : 0
Чайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 10:30 | Обновлено 03 июля 2023, 11:42
112
0

Металлист 1925 – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

03 июля 2023, 10:30 | Обновлено 03 июля 2023, 11:42
112
0
Металлист 1925 – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В понедельник, 3 июля, проходит товарищеский матч, в котором играют харьковский «Металлист 1925» и «Чайка» из Петропавловской Борщаговки. Начало в 10:30.

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смотреть онлайн Металлист 1925 Чайка Петропавловская Борщаговка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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