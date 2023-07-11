Товарищеские матчи
10.07.2023 16:00 – FT 4 : 0
Украина. Первая лига11 июля 2023, 09:27 | Обновлено 11 июля 2023, 09:35
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Мостиска – Металлист 1925 – 0:4. По-крупному. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка
11 июля 2023, 09:27 | Обновлено 11 июля 2023, 09:35
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В понедельник, 10 июля, харьковский «Металлист 1925» в третьем по счету контрольном матче летнего межсезонья 2023 года выяснил отношения с аматорским коллективом «Мостиска» из Львовской области и добился крупной победы.
Дубль Абдуллаева, голы Кравченко и Островского принесли «1925-м» победу со счетом 4:0.
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