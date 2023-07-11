В понедельник, 10 июля, харьковский «Металлист 1925» в третьем по счету контрольном матче летнего межсезонья 2023 года выяснил отношения с аматорским коллективом «Мостиска» из Львовской области и добился крупной победы.

Дубль Абдуллаева, голы Кравченко и Островского принесли «1925-м» победу со счетом 4:0.