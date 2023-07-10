Украина. Премьер лига10 июля 2023, 16:09 | Обновлено 10 июля 2023, 16:16
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Металлист 1925 – Мостыска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
10 июля 2023, 16:09 | Обновлено 10 июля 2023, 16:16
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В понедельник, 10 июля, в рамках подготовки к новому сезону Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» проведет товарищеский поединок с аматорской командой «Мостыска» из Львовской области.
Начало игры – в 16:00 по Киеву.
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