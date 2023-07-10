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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 16:09 | Обновлено 10 июля 2023, 16:16
285
0

Металлист 1925 – Мостыска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

10 июля 2023, 16:09 | Обновлено 10 июля 2023, 16:16
285
0
Металлист 1925 – Мостыска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В понедельник, 10 июля, в рамках подготовки к новому сезону Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» проведет товарищеский поединок с аматорской командой «Мостыска» из Львовской области.

Начало игры – в 16:00 по Киеву.

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Металлист 1925 смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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