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Украина. Премьер лига09 июля 2023, 09:05 |
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Металлист 1925 – Верес – 0:1. Результативный стандарт. Видео гола и обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка клубов УПЛ
09 июля 2023, 09:05 |
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В субботу, 8 июля, в Винниках в контрольном спарринге летнего межсезонья отношения выяснили харьковский «Металлист 1925» и «Верес» из Ровно.
Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого на 11-й минуте стал игрок «Вереса» Денис Балан. Он отличился в результате розыгрыша углового. 1:0 – в пользу «Вереса».
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