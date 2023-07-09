В субботу, 8 июля, в Винниках в контрольном спарринге летнего межсезонья отношения выяснили харьковский «Металлист 1925» и «Верес» из Ровно.

Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого на 11-й минуте стал игрок «Вереса» Денис Балан. Он отличился в результате розыгрыша углового. 1:0 – в пользу «Вереса».