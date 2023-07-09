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Металлист 1925
08.07.2023 15:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 09:05 |
97
0

Металлист 1925 – Верес – 0:1. Результативный стандарт. Видео гола и обзор

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка клубов УПЛ

09 июля 2023, 09:05 |
97
0
Металлист 1925 – Верес – 0:1. Результативный стандарт. Видео гола и обзор
ФК Металлист 1925

В субботу, 8 июля, в Винниках в контрольном спарринге летнего межсезонья отношения выяснили харьковский «Металлист 1925» и «Верес» из Ровно.

Судьбу встречи решил единственный гол, автором которого на 11-й минуте стал игрок «Вереса» Денис Балан. Он отличился в результате розыгрыша углового. 1:0 – в пользу «Вереса».

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Источник Sport.ua
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