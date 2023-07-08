Товарищеские матчи
08.07.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 10:15 | Обновлено 08 июля 2023, 10:21
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Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
08 июля 2023, 10:15 | Обновлено 08 июля 2023, 10:21
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В субботу, 8 июля, в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес» сыграют товарищеский матч. Начало в 14:00 по Киеву.
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