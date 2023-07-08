Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист 1925
08.07.2023 15:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 10:15 | Обновлено 08 июля 2023, 10:21
128
0

Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

08 июля 2023, 10:15 | Обновлено 08 июля 2023, 10:21
128
0
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 8 июля, в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес» сыграют товарищеский матч. Начало в 14:00 по Киеву.

По теме:
Кривбасс – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Женская сборная Украины проиграла спарринг команде Португалии
Ворскла проиграла Александрии в товарищеском матче
Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес Верес Ровно товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Футбол | 07 июля 2023, 14:50 13
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места

Квалификация чемпионата мира 2024 по пляжному футболу проходит в Баку

38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
Теннис | 07 июля 2023, 19:35 7
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан

Леся и румынка разыграли самый длинный тай-брейк в истории травяного мейджора

Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Футбол | 07.07.2023, 23:23
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Проблема телепула надуманная. Подковерные игры могут продолжаться вечно
Футбол | 08.07.2023, 11:27
Проблема телепула надуманная. Подковерные игры могут продолжаться вечно
Проблема телепула надуманная. Подковерные игры могут продолжаться вечно
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
Футбол | 08.07.2023, 10:45
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
ФОТО. Динамо поздравило Залужного с 50-летием
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 12
Футбол
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
07.07.2023, 12:11 21
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
07.07.2023, 21:55 26
Теннис
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 3
Война
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 3
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам
06.07.2023, 10:36 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем