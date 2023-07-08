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08.07.2023 15:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 18:11 | Обновлено 08 июля 2023, 18:39
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Верес с новичками в контрольном матче обыграл Металлист 1925

Команда Лавриненко добыла минимальную победу

08 июля 2023, 18:11 | Обновлено 08 июля 2023, 18:39
530
0
Верес с новичками в контрольном матче обыграл Металлист 1925
ФК Верес

«Верес» в первом контрольном матче предсезонной подготовки обыграл «Металлист 1925». Команда Сергея Лавриненко выиграла со счетом 1:0.

У команды из Ровно первую встречу сыграли новички Паст, Шевченко, Кухарук и Марусич.

Металлист 1925 – Верес 0:1
Гол: Балан, 11

Металлист 1925: Мозиль, Безуглый, Курило (Кравченко 74), Ткачук Е. (игрок на просмотре 64), Рудавский, Габелок (к) (Мартынюк 64), Дмитренко (Чирук 64), Вачиберадзе (Сологуб 64), Ткачук А., Ременюк (Абдуллаев 64), Островский (Юсов 64)

Верес (1 тайм): Паст - Балан, Курко, Кучеренко, С.Шарай, Близниченко, Кучеров, Кухарук, игрок на просмотре, Гайдучик, Марусич.

Верес (2 тайм): Когут - Гагун, Хондак, Вовченко, Шевченко, Дахновский, Кухарук (Шух, 75), Кучеров (Годя, 75), В.Шарай, С.Шарай, М.Шестаков.

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Верес Ровно Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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