Верес с новичками в контрольном матче обыграл Металлист 1925

«Верес» в первом контрольном матче предсезонной подготовки обыграл «Металлист 1925». Команда Сергея Лавриненко выиграла со счетом 1:0.

У команды из Ровно первую встречу сыграли новички Паст, Шевченко, Кухарук и Марусич.

Металлист 1925 – Верес 0:1

Гол: Балан, 11

Металлист 1925: Мозиль, Безуглый, Курило (Кравченко 74), Ткачук Е. (игрок на просмотре 64), Рудавский, Габелок (к) (Мартынюк 64), Дмитренко (Чирук 64), Вачиберадзе (Сологуб 64), Ткачук А., Ременюк (Абдуллаев 64), Островский (Юсов 64)

Верес (1 тайм): Паст - Балан, Курко, Кучеренко, С.Шарай, Близниченко, Кучеров, Кухарук, игрок на просмотре, Гайдучик, Марусич.

Верес (2 тайм): Когут - Гагун, Хондак, Вовченко, Шевченко, Дахновский, Кухарук (Шух, 75), Кучеров (Годя, 75), В.Шарай, С.Шарай, М.Шестаков.