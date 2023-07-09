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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 01:59 |
69
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Победа – лучший клей для команды»

«Верес» в спарринге обыграл «Металлист 1925»

09 июля 2023, 01:59 |
69
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Победа – лучший клей для команды»
ФК Верес

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал победу ровенчан в спарринге против «Металлиста 1925».

«Это первая игра. Хотели проверить физические кондиции футболистов. Функциональное состояние. Потому тактических задач мы не ставили. Особое внимание было уделено взаимодействию между линиями. И тем комбинациям, которые вырабатывали на тренировках. В первом тайме нам это больше удавалось. После перерыва меньше. Но вообще игрой я доволен. Функциональное состояние команды для этого этапа сборов – удовлетворительное. Но у нас запланированы еще три спарринга. Впереди – много работы. На подходе у нас еще два игрока, которые нас сто процентов усилят. Они сегодня не играли. Но я верю, что они станут неотъемлемой частью команды. Побеждать – всегда приятно. Какая бы это игра ни была. Начинать с позитива – приятно. Сегодня нам многое удавалось. Победа – лучший клей для команды. Относительно игры Дениса Балана – это наше тайное оружие. Он придает команде уверенность».

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Источник ФК Верес
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