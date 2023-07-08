Ван ЛЕУВЕН: «Украина преуспевала. Но это небольшая проблема для меня»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против клуба АЗ Алкмаар:

– Мистер, сегодня состоялся первый спарринг на этом летнем сборе. Каков ваш общий комментарий по поводу матча и личные впечатления?



– Сначала я хочу сказать, что доволен неделей, в течение которой мы работали в Нидерландах. Игроки прилагают все усилия, чтобы стать лучшими, более подготовленными, и это то, что пригодилось в этом матче. Мы надеялись, что некоторые из игроков сборной будут готовы приехать сюда раньше, но Украина преуспевала, поэтому это положительный момент для Украины и небольшая проблема для меня, поскольку у нас меньше игроков. Считаю, игравшие сегодня футболисты хорошо себя проявили, старались делать то, над чем мы работали в течение недели. Потому я доволен первой игрой и первым впечатлением от игры команды.

– Вы сейчас упомянули о сборниках. Когда ожидается их приезд?



– Они прибудут на этой неделе, поэтому я надеюсь, что они все еще в форме, без особых проблем после Евро. Поэтому я жду их, команда ждет их, чтобы у нас было больше выбора в следующих играх.

– Конкретно перед матчем какие наставления вы давали команде? Какова была основная задача?



– Главной задачей для них было играть вместе, играть как команда. Мы знали, что будет тяжело из-за высокой температуры, но также и из-за того, что у нас было немного тренировок. Я сказал им сосредоточиться на командной игре, быть внимательным и поддерживать друг друга, когда становится сложно.

– В первом тайме покинул поле Ефим Конопля, что с ним?



– Была небольшая проблема, он что-то почувствовал, так что в ближайшие дни посмотрим, в чем дело.

– Также в заявке мы не увидели Марианна Шведа, Тараса Степаненко, Николая Матвиенко, хотя до этого они тренировались вместе с командой. Что с ними?



– У них, как я уже говорил, небольшие проблемы, и мы не хотели рисковать ими в этой игре. У нас длинное межсезонье, также в конце месяца начнется чемпионат Украины.

– И, наконец, в какой футбол будет играть «Шахтер» под вашим руководством?



– Хотя сегодня это не помогло, мы хотим играть в быстрый футбол, в комбинационный футбол, а комбинации будут способствовать хорошим быстрым атакам и голам.

Поединок между «Шахтером» и АЗ Алкмааром завершился со счетом 3:3.