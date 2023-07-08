Товарищеские матчи
08.07.2023 15:30 – 49’ 1 : 1
Украина. Премьер лига08 июля 2023, 15:25 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
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Дебют Патрика ван Леувена. Коуч назвал состав Шахтера на матч с АЗ Алкмаар
Спарринг против нидерландской команды АЗ Алкмаар пройдет 8 июля в 15:30
08 июля 2023, 15:25 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
384
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Донецкий «Шахтер» проводит первый матч на сборах в Нидерландах.
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8 июля в 15:30 «Шахтер» встречается с командой АЗ Алкмар (Нидерланды)
Это дебютная игра Патрика ван Леувена во главе горняков.
Дебют Патрика ван Леувена. Коуч назвал состав Шахтера на матч с АЗ Алкмаар
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мес де Вит (АЗ Алкмаар).
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