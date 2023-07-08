Донецкий «Шахтер» проводит первый матч на сборах в Нидерландах.

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8 июля в 15:30 «Шахтер» встречается с командой АЗ Алкмар (Нидерланды)

Это дебютная игра Патрика ван Леувена во главе горняков.

Дебют Патрика ван Леувена. Коуч назвал состав Шахтера на матч с АЗ Алкмаар