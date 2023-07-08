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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
08.07.2023 15:30 – 49 1 : 1
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 15:25 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
384
0

Дебют Патрика ван Леувена. Коуч назвал состав Шахтера на матч с АЗ Алкмаар

Спарринг против нидерландской команды АЗ Алкмаар пройдет 8 июля в 15:30

08 июля 2023, 15:25 | Обновлено 08 июля 2023, 16:33
384
0
Дебют Патрика ван Леувена. Коуч назвал состав Шахтера на матч с АЗ Алкмаар
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Донецкий «Шахтер» проводит первый матч на сборах в Нидерландах.

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8 июля в 15:30 «Шахтер» встречается с командой АЗ Алкмар (Нидерланды)

Это дебютная игра Патрика ван Леувена во главе горняков.

Дебют Патрика ван Леувена. Коуч назвал состав Шахтера на матч с АЗ Алкмаар

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мес де Вит (АЗ Алкмаар).
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Источник Sport.ua
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