Шахтер Донецк

В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Шахтер» и АЗ Алкмаар. Игра завершилась со счетом 3:3.

Для Патрика ван Леувена это был первый матч в качестве наставника донецкой команды.

Голы в составе «горняков» забили Зубков, Бондарь и Келси.

Товарищеский матч. 8 июля

Шахтер – АЗ Алкмаар – 3:3

Голы: Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76 – Вит, 9, Бараси, 48, Боммель, 65

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:1 Зубков, 17 мин.

ГОЛ! 2:2 Бондарь, 50 мин.

ГОЛ! 3:3 Келси, 76 мин.