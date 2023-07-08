Шахтер Донецк

Шахтер – АЗ Алкмаар – 3:3. Яркий дебют ван Леувена. Видео голов и обзор
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В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Шахтер» и АЗ Алкмаар. Игра завершилась со счетом 3:3.
Для Патрика ван Леувена это был первый матч в качестве наставника донецкой команды.
Голы в составе «горняков» забили Зубков, Бондарь и Келси.
Товарищеский матч. 8 июля
Шахтер – АЗ Алкмаар – 3:3
Голы: Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76 – Вит, 9, Бараси, 48, Боммель, 65
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:1 Зубков, 17 мин.
ГОЛ! 2:2 Бондарь, 50 мин.
ГОЛ! 3:3 Келси, 76 мин.
События матча
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