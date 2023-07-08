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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
08.07.2023 15:30 – FT 3 : 3
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 17:58 |
420
1

Шахтер – АЗ Алкмаар – 3:3. Яркий дебют ван Леувена. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

08 июля 2023, 17:58 |
420
1
Шахтер – АЗ Алкмаар – 3:3. Яркий дебют ван Леувена. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В субботу, 8 июля, состоялся товарищеский матч между клубами «Шахтер» и АЗ Алкмаар. Игра завершилась со счетом 3:3.

Для Патрика ван Леувена это был первый матч в качестве наставника донецкой команды.

Голы в составе «горняков» забили Зубков, Бондарь и Келси.

Товарищеский матч. 8 июля

Шахтер – АЗ Алкмаар – 3:3

Голы: Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76 – Вит, 9, Бараси, 48, Боммель, 65

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:1 Зубков, 17 мин.

ГОЛ! 2:2 Бондарь, 50 мин.

ГОЛ! 3:3 Келси, 76 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
65’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды АЗ Алкмаар.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Бараси (АЗ Алкмаар).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мес де Вит (АЗ Алкмаар).
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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Як на перший спаринг - нормально.
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