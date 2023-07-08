Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
08.07.2023 15:30 – FT 3 : 3
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2023, 17:25 |
2081
2

Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем

Команда провела первый матч на сборе

08 июля 2023, 17:25 |
2081
2
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
ФК Шахтер

«Шахтер» на сборе в Нидерландах провел первый контрольный матч, который стал дебютным для нового наставника команды Патрика ван Леувена.

Чемпион Украины в напряженной встрече сыграл вничью 3:3 с АЗ Алкмаар. Голы в составе украинской команды забивали Зубков, Бондарь и Келси.

Шахтер - АЗ Алкмаар 3:3
Голы: Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76 - Вит, 9, Бараси, 48, Боммель, 65

Шахтер (стартовый состав): Твардовский, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко, Назарина, Кастилло, Глущенко, Топалов, Зубков, Келси

По теме:
Верес с новичками в контрольном матче обыграл Металлист 1925
Заря обыграла польскую Сталь Мелец благодаря голу Кирилла Попова
Шахтер – АЗ Алкмаар – 3:3. Яркий дебют ван Леувена. Видео голов и обзор
Шахтер Донецк АЗ Алкмаар контрольные матчи УПЛ Патрик ван Леувен товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТЛУМАК: «Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда»
Футбол | 08 июля 2023, 11:59 0
ТЛУМАК: «Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда»
ТЛУМАК: «Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда»

Тренер опроверг информацию относительно большего бюджета клуба

ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 08 июля 2023, 10:20 2
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты

Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года

ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
Футбол | 07.07.2023, 21:21
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
Источник: известный английский клуб интересуется Русиным
Футбол | 08.07.2023, 14:57
Источник: известный английский клуб интересуется Русиным
Источник: известный английский клуб интересуется Русиным
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Футбол | 08.07.2023, 11:48
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Враховуючи, що це були господарі поля, та ще й півфіналісти ЛК, для початку непогано. Гра нагадала мені зимові збори, де Шахтар теж грав унічию з рахунками 2:2, 3:3, 4:4.
Ответить
0
Summertime
И снова Келси.   Так его скоро кто то купит.  Смотреть с одной камеры очень кисло.
На воротах у нас вроде 2 разных вратаря отметились 
 .Правильно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
08.07.2023, 07:45 9
Теннис
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
Украина обыграла Литву в отборе к ЧМ и вышла из группы с первого места
07.07.2023, 14:50 13
Футбол
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин и Интер
07.07.2023, 06:00
Другие виды
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
07.07.2023, 13:46 43
Теннис
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
08.07.2023, 07:23 7
Футбол
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
07.07.2023, 16:28 10
Теннис
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем