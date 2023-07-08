Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем

«Шахтер» на сборе в Нидерландах провел первый контрольный матч, который стал дебютным для нового наставника команды Патрика ван Леувена.

Чемпион Украины в напряженной встрече сыграл вничью 3:3 с АЗ Алкмаар. Голы в составе украинской команды забивали Зубков, Бондарь и Келси.

Шахтер - АЗ Алкмаар 3:3

Голы: Зубков, 17, Бондарь, 50, Келси, 76 - Вит, 9, Бараси, 48, Боммель, 65

Шахтер (стартовый состав): Твардовский, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Корниенко, Назарина, Кастилло, Глущенко, Топалов, Зубков, Келси