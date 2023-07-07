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Украина. Премьер лига
07 июля 2023, 18:45 |
552
2

Шахтер – АЗ Алкмаар. Первый матч ван Леувена. Смотреть онлайн. LIVE

Первый контрольный матч чемпиона Украины

07 июля 2023, 18:45 |
552
2
Шахтер – АЗ Алкмаар. Первый матч ван Леувена. Смотреть онлайн. LIVE

«Шахтер» 8 июля проведет первый контрольный матч на сборе в Нидерландах. Соперником будет АЗ Алкмаар, а игра станет первой для нового тренера команды Патрика ван Леувена.

Матч начнется в 15:30.

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Суперник пристойного рівня - постійний учасник єврокубків. Цікаво буде глянути на гру нашого  чемпіона під керівництвом нового тренера. Жаль тільки, що збірники з молодіжки не зможуть взяти участь у цьому матчі.
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Alex T
Лучше б с Фейеноордом 
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