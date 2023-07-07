Украина. Премьер лига07 июля 2023, 18:45 |
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Шахтер – АЗ Алкмаар. Первый матч ван Леувена. Смотреть онлайн. LIVE
Первый контрольный матч чемпиона Украины
07 июля 2023, 18:45 |
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«Шахтер» 8 июля проведет первый контрольный матч на сборе в Нидерландах. Соперником будет АЗ Алкмаар, а игра станет первой для нового тренера команды Патрика ван Леувена.
Матч начнется в 15:30.
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Комментарии 2
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Суперник пристойного рівня - постійний учасник єврокубків. Цікаво буде глянути на гру нашого чемпіона під керівництвом нового тренера. Жаль тільки, що збірники з молодіжки не зможуть взяти участь у цьому матчі.
Лучше б с Фейеноордом
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