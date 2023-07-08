ATP08 июля 2023, 12:23 | Обновлено 08 июля 2023, 13:01
759
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Экс-финалист US Open и Уимблдона объявил о возвращении в теннис
Кевин Андерсон выступит в Ньюпорте
08 июля 2023, 12:23 | Обновлено 08 июля 2023, 13:01
759
0
Известный южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о возвращении в спорт в возрасте 37 лет. Уже через 10 дней он выступит на турнире в Ньюпорте.
Напомним, Андерсон завершил свою карьеру в мае 2022 года. Его главные достижения – финалы US Open-2017 и Уимблдона-2018.
Суммарно Андерсон выиграл за карьеру 7 турниров АТР и занимал пятую строчку в мировом рейтинге.
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