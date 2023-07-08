Экс-финалист US Open и Уимблдона объявил о возвращении в теннис

Известный южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о возвращении в спорт в возрасте 37 лет. Уже через 10 дней он выступит на турнире в Ньюпорте.

Напомним, Андерсон завершил свою карьеру в мае 2022 года. Его главные достижения – финалы US Open-2017 и Уимблдона-2018.

Суммарно Андерсон выиграл за карьеру 7 турниров АТР и занимал пятую строчку в мировом рейтинге.