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ATP
04 мая 2022, 00:39 | Обновлено 04 мая 2022, 01:03
76
0

Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры

Гигант из ЮАР прощается с теннисом

04 мая 2022, 00:39 | Обновлено 04 мая 2022, 01:03
76
0
Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры
timesnownews.com. Кевин Андерсон

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон повесил ракетку на гвоздь.
 
«В детстве папа говорил, что успех определяется не результатом, а усилиями и жертвами, которые ты приносишь на пути к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Я старался изо всех сил», – написал южноафриканец в социальных сетях.
 
За время своей успешной карьеры Андерсон дважды играл в финалах туниров Grand Slam (US Open-2017 и Уимблдон-2018), а также выиграл семь турниров ATP.

Кевин, рост которого составляет 2.03 м, имеет статус самого высокого финалиста ТБШ в открытой эре.

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Кевин Андерсон завершение карьеры
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