Кевин Андерсон объявил о завершении карьеры

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон повесил ракетку на гвоздь.



«В детстве папа говорил, что успех определяется не результатом, а усилиями и жертвами, которые ты приносишь на пути к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Я старался изо всех сил», – написал южноафриканец в социальных сетях.



За время своей успешной карьеры Андерсон дважды играл в финалах туниров Grand Slam (US Open-2017 и Уимблдон-2018), а также выиграл семь турниров ATP.

Кевин, рост которого составляет 2.03 м, имеет статус самого высокого финалиста ТБШ в открытой эре.