59-летний миллиардер сыграл в основной сетке челленджера в Ньюпорте

Турнир в Ньюпорте, проходящий на кортах Международного зала теннисной славы, в этом году был понижен в статусе и стал турниром категории челленджер ATP 125. В связи с этим он был перенесен на неделю раньше обычного срока в календаре.

На фоне Уимблдона 2025 – это одна из самых необычных теннисных историй недели.

Хотя в одиночной сетке заявлены знакомые имена, такие как Адриан Маннарино и Кристофер Юбенкс, наибольшее внимание привлекает парный разряд. Причина – участие миллиардера из США Билла Экмана, которому 59 лет. Он сыграл в дуэте с Джеком Соком, бывшей восьмой ракеткой мира, который в последнее время переключился на пиклбол.

Пара получила wild card и в первом раунде встретилась с австралийцами Омаром Джасикой и Бернардом Томичем. В двухсетовом поединке победу одержал тандем Джасика / Томич.

ATP 125 Ньюпорт. Трава. Пары. 1/8 финала

Омар Джасика (Австралия) / Бернард Томич (Австралия) – Билл Экман (США) / Джек Сок (США) – 6:1, 7:5

Экман – давний поклонник тенниса, который в свое время помог финансировать юниорскую карьеру Фрэнсиса Тиафо. Он также стоял по разные стороны сетки с одними из величайших игроков в истории, включая 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема Роджера Федерера.

Однако многие западные СМИ раскритиковали миллиардера за то, что он воспользовался своим статусом и богатством, чтобы ради удовольствия и пиара поучаствовать в профессиональном турнире.