59-летний миллиардер сыграл в основной сетке челленджера в Ньюпорте
Билл Экман сыграл в дуэте с Джеком Соком, бывшей восьмой ракеткой мира
Турнир в Ньюпорте, проходящий на кортах Международного зала теннисной славы, в этом году был понижен в статусе и стал турниром категории челленджер ATP 125. В связи с этим он был перенесен на неделю раньше обычного срока в календаре.
На фоне Уимблдона 2025 – это одна из самых необычных теннисных историй недели.
Хотя в одиночной сетке заявлены знакомые имена, такие как Адриан Маннарино и Кристофер Юбенкс, наибольшее внимание привлекает парный разряд. Причина – участие миллиардера из США Билла Экмана, которому 59 лет. Он сыграл в дуэте с Джеком Соком, бывшей восьмой ракеткой мира, который в последнее время переключился на пиклбол.
Пара получила wild card и в первом раунде встретилась с австралийцами Омаром Джасикой и Бернардом Томичем. В двухсетовом поединке победу одержал тандем Джасика / Томич.
ATP 125 Ньюпорт. Трава. Пары. 1/8 финала
Омар Джасика (Австралия) / Бернард Томич (Австралия) – Билл Экман (США) / Джек Сок (США) – 6:1, 7:5
Экман – давний поклонник тенниса, который в свое время помог финансировать юниорскую карьеру Фрэнсиса Тиафо. Он также стоял по разные стороны сетки с одними из величайших игроков в истории, включая 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема Роджера Федерера.
Однако многие западные СМИ раскритиковали миллиардера за то, что он воспользовался своим статусом и богатством, чтобы ради удовольствия и пиара поучаствовать в профессиональном турнире.
Bill Ackman Newport Challenger highlights 🔥 pic.twitter.com/IaOj9K2zv4— Keebler Chips Deluxe (@_chipsdeluxe) July 9, 2025
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