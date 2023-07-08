Байндл / Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на Уимблдоне
8 июля украинская теннисистка Катерина Байндл продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка в дуэте с Дарьей Сэвилл из Австралии сразится против тандема У Фансень / Чжу Линь (Тайвань / Китай). Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матча Шверцлер – Хоровиц. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Эри Ходзуми / Ребека Масарова – Керолайн Доулхайд / Чжан Шуай.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанская теннисистка не смогла доиграть матч против украинки
Украинская команда поспорит за путевку на чемпионат мира со сборной Молдовы