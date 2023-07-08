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  4. Байндл / Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
08 июля 2023, 11:33 | Обновлено 08 июля 2023, 11:44
76
0

Байндл / Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на Уимблдоне

08 июля 2023, 11:33 | Обновлено 08 июля 2023, 11:44
76
0
Байндл / Сэвилл – У Фансень / Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

8 июля украинская теннисистка Катерина Байндл продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Дарьей Сэвилл из Австралии сразится против тандема У Фансень / Чжу Линь (Тайвань / Китай). Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матча Шверцлер – Хоровиц. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Эри Ходзуми / Ребека Масарова – Керолайн Доулхайд / Чжан Шуай.

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смотреть онлайн Уимблдон-2023 Катерина Байндл (Козлова) Дарья Сэвилл (Гаврилова) У Фансень Чжу Линь
Источник Sport.ua
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