КОСТЮК: «Я играла в паре и смотрела матч Леси. Забыла про игру с Бадосой»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) провела пресс-конференцию после двух побед на Уимблдоне-2023.

Вначале украинка на отказе прошла Паулу Бадосу (Испания, WTA 35), а после этого успешно стартовала и в парном разряде.

– Ваши первоначальные мысли о сегодняшнем матче, если можно.

– Честно говоря, я играла в парном разряде и смотрела матч Леси, и совсем забыла, что играла сегодня с Бадосой. Извините. Длинный день. (Улыбается.)

Ну, я знала, что Паула все еще восстанавливается после травмы. Знаете, возвращаться на травяной корт очень сложно, особенно с травмой. Так что я знала, что она не играет в свой лучший теннис. Я просто боролась и пыталась заставить ее поверить, что сегодня у нее нет шансов.

Я думаю, это сработало. Мне жаль, что ей пришлось уйти, и, знаете, у нее был трудный год. Да, я довольна своим сегодняшним выступлением и надеюсь, что смогу продолжить.

– Далее вы сыграете с Мэдисон Киз, вы еще не играли ранее. Что вы видите в Мэдисон, есть что-то особенное, и что вы думаете об этом матче?

– В прошлом году я играла с ней в парном разряде в Париже. У нее явно отличная подача, но я не знаю, какая она на траве. Иногда это хорошо, хорошо отскакивает, знаете ли, а иногда действительно дает возможность другому игроку хорошо принять.

Она агрессивный игрок. Она сильно бьет по мячу. Я тренировалась с ней однажды на Уимблдоне пару лет назад. Но у меня нет никаких ожиданий от этого матча, потому что, знаете, мне, наверное, придется во многом разбираться во время матча, пока мы будем играть.

Да, я имею в виду, я буду бороться до конца и посмотрю, что из этого выйдет. Я имею в виду, что я обязательно поговорю со своей командой, потому что я почти уверена, что сыграю завтра. Не знаю, буду готовиться, как и к любому другому матчу.

– Почему вы думаете, что во время матча вы во всем разберетесь, ведь она такой опытный игрок, а не просто ворвалась в Тур и стала кем-то новым, где люди ее еще не видели?

– Потому что я никогда не чувствовала, какой у нее мяч, какая игра. Потому что у всех это разное, я не знаю, как это объяснить, у всех разные мячи, стиль игры. Так что я буду готова, но я как бы не знаю, к чему готовиться, потому что у меня никогда не было шанса играть против нее в одиночном разряде.

Так что я буду бороться, потому что у меня тоже есть своя игра. Двигаясь вперед в матче, я постараюсь, знаете ли, добиться максимально возможного исхода матча с ней.

Так что я не знаю. Я просто не отношусь к этому, как к какому-то особому матчу. Просто хочу смотреть на это, как на очередной матч Grand Slam.

– Вы упомянули, что довольны тем, как вы сейчас играете. Что доставляет вам наибольшее удовлетворение в вашей игре на данном этапе турнира? Очевидно, что сегодня в одиночном разряде у вас не было длинного матча, но вы играли в парном разряде и знаете, как ведете себя на траве.

– Мне просто нравится получать игровое время. Так что простое пребывание на площадке много часов во время матча помогает вам обрести уверенность, независимо от того, каков иногда результат, потому что это только это время, которое вы потратили, вы не можете получить это чувство в другом месте. Так что неважно, как усердно вы тренируетесь или что вы делаете, это чувство стресса, страха, волнения, давления и всего того, что приходит только во время матча, вы можете испытать исключительно во время матча. Так что я просто счастлива, что у меня есть шанс, я не травмирована. Я чувствую себя хорошо, поэтому я могу использовать его столько, сколько смогу.