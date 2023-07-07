Костюк стартовала с победы в парном разряде Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы начала выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла тандем Ребекка Петерсон / Анна Каролина Шмидлова (Швеция / Словакия).

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ребекка Петерсон / Анна Каролина Шмидлова – 7:5, 6:3

Далее по сетке победительницы встречи Сара Эррани / Юлия Грабер – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Ранее Марта пробилась в третий раунд одиночного разряда.