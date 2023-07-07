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WTA
07 июля 2023, 17:38 | Обновлено 07 июля 2023, 17:40
368
0

Костюк стартовала с победы в парном разряде Уимблдона

Марта выиграла матч в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе

07 июля 2023, 17:38 | Обновлено 07 июля 2023, 17:40
368
0
Костюк стартовала с победы в парном разряде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы начала выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В первом раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла тандем Ребекка Петерсон / Анна Каролина Шмидлова (Швеция / Словакия).

Уимблдон. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ребекка Петерсон / Анна Каролина Шмидлова – 7:5, 6:3

Далее по сетке победительницы встречи Сара Эррани / Юлия Грабер – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Ранее Марта пробилась в третий раунд одиночного разряда.

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Марта Костюк Ребекка Петерсон Анна Каролина Шмидлова Елена-Габриэла Русе Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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