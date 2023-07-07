Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Уимблдон
07 июля 2023, 16:28 | Обновлено 07 июля 2023, 16:39
3864
6

«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк

Странная пресс-конференция на Уимблдоне

07 июля 2023, 16:28 | Обновлено 07 июля 2023, 16:39
3864
6
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с матча второго круга Уимблдона против украинки Марты Костюк. Однако на пресс-конференции теннисистку поздравили с победой.

Хотя всю пресс-конференцию можно назвать странной.

– Поздравляем вас с победой.
– Я проиграла.

– У вас были пропуски матчей из-за травм?
– Да.

– Можете рассказать о своем физическом состоянии и уровне уверенности.
– К вашему сведению, я только что проиграла. Не выиграла. Так что да.

Модератор: Она не выиграла.

Журналист: Не выиграла?

Бадоса: Нет.

По теме:
Киченок и Остапенко неожиданно проиграли на старте Уимблдона
Калинина в драматичном матче проиграла Андрееску на Уимблдоне
Костюк стартовала с победы в парном разряде Уимблдона
Уимблдон-2023 Марта Костюк Паула Бадоса
Источник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Другие виды | 07 июля 2023, 06:00 0
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер
Украина обыграла Швецию, супердень украинок на Уимблдоне, Трубин – в Интер

Главные новости за 6 июля на Sport.ua

Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Футбол | 07 июля 2023, 12:11 20
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу

Мнение колумниста Sport.ua о, пожалуй, самом интересном новобранце элитарного украинского дивизиона

Или-или. ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
Футбол | 07.07.2023, 11:30
Или-или. ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
Или-или. ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Теннис | 06.07.2023, 14:36
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Теннис | 06.07.2023, 21:01
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Экс-вторая ракетка мира провела последний матч в карьере и ушла из тенниса
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Ж - журналістика
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Elis
🤣🤣🤣
Ответить
+6
Eugenii Skrypka
Индус вопрос задавал, видимо спорт из космоса видел. Голос у бадосы как прокуренный, ужас
Ответить
+3
Олег Мандрівник
Журналюга контуженый что-ли?
Ответить
+2
Muskrat2
Гарний урок Бадосі. Нехай згадає коли Марта казала їй про війну, а вона про своїх улюблених орків 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси? Я совершил ошибку и не боюсь об этом сказать»
07.07.2023, 11:26 2
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 20
Теннис
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 44
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
06.07.2023, 23:07 11
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
06.07.2023, 17:18 4
Теннис
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
06.07.2023, 14:35 7
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем