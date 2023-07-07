«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
Странная пресс-конференция на Уимблдоне
Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с матча второго круга Уимблдона против украинки Марты Костюк. Однако на пресс-конференции теннисистку поздравили с победой.
Хотя всю пресс-конференцию можно назвать странной.
– Поздравляем вас с победой.
– Я проиграла.
– У вас были пропуски матчей из-за травм?
– Да.
– Можете рассказать о своем физическом состоянии и уровне уверенности.
– К вашему сведению, я только что проиграла. Не выиграла. Так что да.
Модератор: Она не выиграла.
Журналист: Не выиграла?
Бадоса: Нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 6 июля на Sport.ua
Мнение колумниста Sport.ua о, пожалуй, самом интересном новобранце элитарного украинского дивизиона