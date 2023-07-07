«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с матча второго круга Уимблдона против украинки Марты Костюк. Однако на пресс-конференции теннисистку поздравили с победой.

Хотя всю пресс-конференцию можно назвать странной.

– Поздравляем вас с победой.

– Я проиграла.

– У вас были пропуски матчей из-за травм?

– Да.

– Можете рассказать о своем физическом состоянии и уровне уверенности.

– К вашему сведению, я только что проиграла. Не выиграла. Так что да.

Модератор: Она не выиграла.

Журналист: Не выиграла?

Бадоса: Нет.