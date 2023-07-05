Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре

В среду, 5 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились «Динамо» Киев и «Динамо» Бухарест.

Матч прошел в Занкт-Файт-ан-дер-Глане (Австрия), где киевское «Динамо» проводит летние сборы под руководством Мирчи Луческу. По решению руководства столичного клуба, видеотрансляция спарринга не проводилась.

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Выйдя на игру в экспериментальном составе, бело-синие активно начали и уже на 2-й минуте могли открывать счет. Царенко прострелил на линию вратарской с правого фланга, Горбач не успел опередить защитника, но мяч отскочил к Шапаренко, который, правда, с близкого расстояния не смог пробить по воротам.

Давление подопечных Мирчи Луческу продолжилось, и на 10-й минуте счет был открыт. У бело-синих прошла атака правым флангом, Шапаренко вывел к воротам Волошина по месту левого инсайда, Назар обыграл защитника в штрафной и с угла вратарского пробил над вратарем – 1:0.

Бухарестская команда попыталась ответить, но удар Бани с линии штрафной пришелся в руки Моргуну, а выстрел Абдаллы принял Боль. А киевляне довольно быстро удвоили свое преимущество. Андриевский от полукруга перед штрафной нашел на правом фланге подключившегося к атаке Караваева, тот прострелил в центр, и Царенко с района 11-метровой отметки пробил точно в угол - 2:0.

Останавливаться на достигнутом киевляне не собирались. В частности, Горбач пытался запереть прострел Волошина с левого фланга, но удар пяткой нападающего из пределов вратарской заблокировал защитник. В то же время и бухарестцы тоже не отсиживались в обороне, пытаясь остро выбегать в контратаки. А отыграли один мяч соперники со штрафного. На 40-й минуте Моргун опрометчиво выбежал за пределы штрафной и сбил Абдаллу, а Бани ударом метров с 25 пробил точно в угол – 2:1.

Перед самым свистком на перерыв мяч еще раз побывал в сетке ворот бухарестцев, когда Горбач ударом в касание запер прострел Дубинчака с левого фланга, однако арбитры зафиксировали положение вне игры у нападающего. Так что на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе киевлян.

На второй тайм бело-синие значительно обновили состав – лишь немногие футболисты, игравшие в первом тайме, остались на поле. И с новыми силами начали атаковать владения соперника. Увеличить свое преимущество динамовцам удалось на 66-й минуте. Малыш получил передачу на правом фланге, прострелил в центр, Дубинчак принял мяч, на замасе убрал защитника и вторым прикосновением пробил мимо вратаря – 3:1.

А до большого счета украинская команда довела на 73-й минуте. В результате красивой комбинации, в которой было несколько пасов в касание, Кабаев вышел к воротам, обыграл вратаря и защитника, после чего идеальным по точности ударом направил мяч в угол ворот – 4:1.

Несмотря на большую разницу в счете, подопечные Мирчи Луческу не позволили сопернику создать ничего у собственных ворот, при этом и сами особо не напрягались в атаке – наверняка, сказалась жаркая погода, из-за которой арбитр дважды останавливал игру в каждом из таймов, чтобы футболисты могли попить. воды.

Матч завершился убедительной победой киевских динамовцев со счетом 4:1. Следующий спарринг бело-синие проведут 8 июля против австрийского «Вольфсбергера».

Товарищеский матч, 5 июля, Австрия

Динамо Киев – Динамо Бухарест – 4:1

Голы: Н. Волошин, 10, Царенко, 18, Дубинчак, 67, Кабаев, 74 – Бани, 40.

Динамо Киев: Моргун (Игнатенко, 70) – Караваев (Диалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Биловар, 46), Дубинчак – Андриевський (Малыш, 23), Царенко, Волошин (Шепелев, 46), Леднев (Яцык, 46), Шапаренко (Бенито, 46) – Горбач (Кабаев, 46).

Динамо Бухарест (старт): Дуймович, Родригес, Джафер, Бена, Григоре, Амзар, Росу, Иглесиас, Бани, Гезали, Абдалла.

Предупреждение: Попов, 15.

Видеообзор матча