Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Австрии провело первый контрольный матч, а соперником было «Динамо» Бухарест. Киевляне выиграли со счетом 4:1.

Голы забивали Назар Волошин, Антон Царенко, Владислав Дубинчак и Владислав Кабаев.