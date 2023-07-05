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Динамо Киев
05.07.2023 18:00 – FT 4 : 1
Динамо Бухарест
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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 21:02 |
2906
1

Динамо Киев – Динамо Бухарест – 4:1. Первый матч на сборе. Обзор встречи

Киевляне забили четыре гола

05 июля 2023, 21:02 |
2906
1
Динамо Киев – Динамо Бухарест – 4:1. Первый матч на сборе. Обзор встречи
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Австрии провело первый контрольный матч, а соперником было «Динамо» Бухарест. Киевляне выиграли со счетом 4:1.

Голы забивали Назар Волошин, Антон Царенко, Владислав Дубинчак и Владислав Кабаев.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
ну ничего так, видно что хорошо комбинировали
если сравнить с матчами на зимних сборах то видно исполнительское мастерство
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