Товарищеские матчи
05.07.2023 18:00 – FT 4 : 1
Украина. Премьер лига05 июля 2023, 21:02 |
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Динамо Киев – Динамо Бухарест – 4:1. Первый матч на сборе. Обзор встречи
Киевляне забили четыре гола
05 июля 2023, 21:02 |
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«Динамо» на сборе в Австрии провело первый контрольный матч, а соперником было «Динамо» Бухарест. Киевляне выиграли со счетом 4:1.
Голы забивали Назар Волошин, Антон Царенко, Владислав Дубинчак и Владислав Кабаев.
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если сравнить с матчами на зимних сборах то видно исполнительское мастерство