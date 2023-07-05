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Динамо Киев
05.07.2023 18:00 - : -
Динамо Бухарест
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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 00:35 | Обновлено 05 июля 2023, 00:36
104
0

Динамо Киев – Динамо Бухарест. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

05 июля 2023, 00:35 | Обновлено 05 июля 2023, 00:36
104
0
Динамо Киев – Динамо Бухарест. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 5-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и румынское «Динамо» Бухарест. Матч пройдет в Занкт-Файт-ан-дер-Глане (Австрия), на поле стадиона «Ипподром», начало в 18:00.

Киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу уже понемногу осваивается в процессе работы на австрийских межсезонных сборах и уже готово провести первый контрольный поединок. Соперником будут «одноклубники» из Бухареста, которые уже не первую неделю находятся в тренировочном процессе и успели сыграть две контрольные игры – победа и поражение по 1:0 и 0:1 против малоизвестных хорватского «Белупо» и венгерского «Залаэгерсега» соответственно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Динамо» Бухарест, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Динамо Бухарест Динамо Киев - Динамо Бухарест текстовая трансляция товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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