В среду, 5-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и румынское «Динамо» Бухарест. Матч пройдет в Занкт-Файт-ан-дер-Глане (Австрия), на поле стадиона «Ипподром», начало в 18:00.

Киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу уже понемногу осваивается в процессе работы на австрийских межсезонных сборах и уже готово провести первый контрольный поединок. Соперником будут «одноклубники» из Бухареста, которые уже не первую неделю находятся в тренировочном процессе и успели сыграть две контрольные игры – победа и поражение по 1:0 и 0:1 против малоизвестных хорватского «Белупо» и венгерского «Залаэгерсега» соответственно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Динамо» Бухарест, за которой можно следить в украинской версии сайта.