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Евро
Англия U21
02.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Португалия U21
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02 июля 2023, 21:00 | Обновлено 02 июля 2023, 21:53
6717
6

Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине

Единственный в матче гол забил Энтони Гордон на 34-й минуте

02 июля 2023, 21:00 | Обновлено 02 июля 2023, 21:53
6717
6
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Гордон и Гиббс-Уайт

Продолжаются поединки стадии 1/4 финала Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 июля в Кутаиси в четвертьфинале между Англией и Португалией победили представители Туманного Альбиона (1:0). Единственный в матче гол забил Энтони Гордон на 34-й минуте.

Теперь Англия в полуфинале сыграет против команды Израиля, которая днем ранее обыграла Грузию по пенальти.

Этот результат на руку сборной Украины, которая 2 июля в 22:00 в румынском городе Клуж-Напока проведет четвертьфинал против Франции. Соперник выйдет в полуфинал на Испанию, которая 1 июля обыграла Швейцарию в овертайме.

Победа в четвертьфинале принесет подопечным Руслана Ротаня путевку в полуфинал и на Олимпийские игры 2024, а в случае поражения сборная Украины сыграет дополнительный матч за 5-е место и олимпийский пропуск против команды Грузии.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала

  • 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси)
  • 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 д.в. (Бухарест)
  • 2 июля. 19:00. Англия – Португалия – 1:0 (Кутаиси)

Гол: Энтони Гордон, 34

  • 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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suforza1921
Якби англійці програли, то навіть перемога над французами не давала б нам прямого виходу на ОІ. А так з'являється додаткова опція у вигляді матчу з грузинами, якщо сьогодні програємо. Але віримо у наших хлопців! Є історичний шанс уперше зіграти на Олімпіаді ну і продовжувати боротися за золото Євро просто зараз!
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+5
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Alex86 1
Круто
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0
Summertime
Как будто во втором тайме вместо Англии играла Греция.   Тупо держали счёт и почти не угрожали воротам соперника.   Зато без  д.в. и пен..
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0
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