Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Единственный в матче гол забил Энтони Гордон на 34-й минуте
Продолжаются поединки стадии 1/4 финала Евро-2023 U-21.
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2 июля в Кутаиси в четвертьфинале между Англией и Португалией победили представители Туманного Альбиона (1:0). Единственный в матче гол забил Энтони Гордон на 34-й минуте.
Теперь Англия в полуфинале сыграет против команды Израиля, которая днем ранее обыграла Грузию по пенальти.
Этот результат на руку сборной Украины, которая 2 июля в 22:00 в румынском городе Клуж-Напока проведет четвертьфинал против Франции. Соперник выйдет в полуфинал на Испанию, которая 1 июля обыграла Швейцарию в овертайме.
Победа в четвертьфинале принесет подопечным Руслана Ротаня путевку в полуфинал и на Олимпийские игры 2024, а в случае поражения сборная Украины сыграет дополнительный матч за 5-е место и олимпийский пропуск против команды Грузии.
Євро-2023 U-21. 1/4 финала
- 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси)
- 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 д.в. (Бухарест)
- 2 июля. 19:00. Англия – Португалия – 1:0 (Кутаиси)
Гол: Энтони Гордон, 34
- 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)
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