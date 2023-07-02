Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине

Продолжаются поединки стадии 1/4 финала Евро-2023 U-21.

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2 июля в Кутаиси в четвертьфинале между Англией и Португалией победили представители Туманного Альбиона (1:0). Единственный в матче гол забил Энтони Гордон на 34-й минуте.

Теперь Англия в полуфинале сыграет против команды Израиля, которая днем ранее обыграла Грузию по пенальти.

Этот результат на руку сборной Украины, которая 2 июля в 22:00 в румынском городе Клуж-Напока проведет четвертьфинал против Франции. Соперник выйдет в полуфинал на Испанию, которая 1 июля обыграла Швейцарию в овертайме.

Победа в четвертьфинале принесет подопечным Руслана Ротаня путевку в полуфинал и на Олимпийские игры 2024, а в случае поражения сборная Украины сыграет дополнительный матч за 5-е место и олимпийский пропуск против команды Грузии.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала

1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси)

– 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси) 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 д.в. (Бухарест)

2 июля. 19:00. Англия – Португалия – 1:0 (Кутаиси)

Гол: Энтони Гордон, 34

2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)

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