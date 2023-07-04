02.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Чемпионат Европы04 июля 2023, 03:30 |
27
0
Англия U-21 – Португалия U-21 – 1:0. Гордон принес победу. Видео гола
Смотрите видеообзора матча 1/4 финала Евро-2023
04 июля 2023, 03:30 |
27
0
2 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Англии U-21 и Португалии U-21. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.
В полуфинале турнира Англия встретится с Израилем.
Євро-2023 U-21. 1/4 финала
Англия – Португалия – 1:0
Гол: Энтони Гордон, 34
Видеообзор матча:
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Англия U21).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2023, 01:13 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 03 июля 2023, 19:13 9
Леся выиграла у Клэр Лю
Теннис | 03.07.2023, 09:20
Футбол | 03.07.2023, 02:23
Футбол | 03.07.2023, 11:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.07.2023, 07:00 2
03.07.2023, 12:14 11
02.07.2023, 20:00 12
02.07.2023, 22:05 4
02.07.2023, 23:43 5
02.07.2023, 23:54 137
02.07.2023, 12:26 56
02.07.2023, 18:40 3