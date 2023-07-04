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Англия U21
02.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Португалия U21
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04 июля 2023, 03:30 |
27
0

Англия U-21 – Португалия U-21 – 1:0. Гордон принес победу. Видео гола

Смотрите видеообзора матча 1/4 финала Евро-2023

04 июля 2023, 03:30 |
27
0
Англия U-21 – Португалия U-21 – 1:0. Гордон принес победу. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

2 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Англии U-21 и Португалии U-21. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

В полуфинале турнира Англия встретится с Израилем.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала

Англия – Португалия – 1:0

Гол: Энтони Гордон, 34

Видеообзор матча:

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Англия U21).
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Источник Sport.ua
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