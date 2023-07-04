Англия U21

2 июля состоялся матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 между командами Англии U-21 и Португалии U-21. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

В полуфинале турнира Англия встретится с Израилем.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала

Англия – Португалия – 1:0



Гол: Энтони Гордон, 34