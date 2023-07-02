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Евро
Англия U21
02.07.2023 19:00 – 41 1 : 0
Португалия U21
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Молодежные турниры
02 июля 2023, 19:00 |
1977
2

Англия U21 – Португалия U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 2 июля в 19:00 матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 в Кутаиси

02 июля 2023, 19:00 |
1977
2
Англия U21 – Португалия U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Англией и Португалией стартует 2 июля в 19:00 в грузинском городе Кутаиси.

Победитель матча в полуфинале сыграет против команды Израиля, которая днем ранее обыграла Грузию по пенальти.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала

  • 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси)
  • 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 д.в. (Бухарест)
  • 2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)
  • 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)

Англия U21 – Португалия U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Англия U21).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Summertime
Наконец то Гордон.  Приблизил нас к Олимпиаде.
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Summertime
Такая вывеска и полупустой стадион.  Но вроде ещё подходят.  Видать
зависли не вине с хачапури.)  У Англии атака нехилая.
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0
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