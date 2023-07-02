2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.

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Поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Англией и Португалией стартует 2 июля в 19:00 в грузинском городе Кутаиси.

Победитель матча в полуфинале сыграет против команды Израиля, которая днем ранее обыграла Грузию по пенальти.

Євро-2023 U-21. 1/4 финала

1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси)

– 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси) 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 д.в. (Бухарест)

– Швейцария – 2:1 д.в. (Бухарест) 2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)

2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)

Англия U21 – Португалия U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE

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