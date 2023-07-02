Англия U21 – Португалия U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 2 июля в 19:00 матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 в Кутаиси
2 июля в Румынии и Грузии проходят матчи 1/4 финала Евро-2023 U-21.
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Поединок 1/4 финала ЧЕ-2023 между Англией и Португалией стартует 2 июля в 19:00 в грузинском городе Кутаиси.
Победитель матча в полуфинале сыграет против команды Израиля, которая днем ранее обыграла Грузию по пенальти.
Євро-2023 U-21. 1/4 финала
- 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4) (Тбилиси)
- 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 д.в. (Бухарест)
- 2 июля. 19:00. Англия – Португалия (Кутаиси)
- 2 июля. 22:00. Франция – Украина (Клуж-Напока)
Англия U21 – Португалия U21. Четвертьфинал Евро-2023. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
События матча
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