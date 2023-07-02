Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?

Текущий чемпионат Европы U-21 является отборочным к футбольному турниру Олимпиады 2024. В Париж отберутся три лучшие сборные, за исключением Франции (которая уже имеет пропуск на ОИ на правах хозяина) и Англии (на Олимпиадах может участвовать только Великобритания).

Если Франция и Англия вместе пробьются в полуфиналы, то будет назначен плей-офф за 5-е место среди двух сборных, которые проиграют четвертьфинал, но будут иметь лучшие показатели. Украина имеет высокий результат среди вторых мест с 7 очками. При таком раскладе событий Украина сыграет за 5-е место и олимпийскую лицензию с Грузией (занявшей первое место в группе A).

Если же в полуфиналах не окажется ни Франции, ни Англии, то будет дополнительно проведен матч за третье место, победитель которого получит путевку на Олимпиаду 2024.

Итак, чтобы попасть на ОИ-2024, Украине нужно побеждать Францию. А если не получится, то надеяться на победу Англии, чтобы получить дополнительный шанс в матче за 5-е место против Грузии.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала

🔹 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4)

– 0:0 (пен. 3:4) 🔹 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 (д.в.)

– Швейцария – 2:1 (д.в.) 🔹 2 июля. 19:00. Англия – Португалия

🔹 2 июля. 22:00. Франция – Украина

Возможные варианты развития событий

Вариант 1. Победы Англии и Украины

На Олимпиаду-2024 выходят Украина, Испания, Израиль.

Вариант 2. Победы Португалии и Украины

Топ-четверка – Украина, Португалия, Испания, Израиль – разыграет 3 путевки на ОИ. Будет матч за 3-е место.

Вариант 3. Победы Португалии и Франции

На Олимпиаду-2024 выходят Португалия, Испания, Израиль. А вот Украина – мимо Парижа-2024.

Вариант 4. Победы Англии и Франции

На ОИ-2024 будут играть Испания и Израиль. Третью путевку разыграют в матче за 5-е место Грузия и Украина.

Болеем за Украину и Англию!