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Молодежные турниры
02 июля 2023, 18:40 | Обновлено 02 июля 2023, 19:06
2351
3

Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?

Надо побеждать Францию, плюс надеяться на выход Англии в полуфинал

02 июля 2023, 18:40 | Обновлено 02 июля 2023, 19:06
2351
3
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
Getty Images/Global Images Ukraine

Текущий чемпионат Европы U-21 является отборочным к футбольному турниру Олимпиады 2024. В Париж отберутся три лучшие сборные, за исключением Франции (которая уже имеет пропуск на ОИ на правах хозяина) и Англии (на Олимпиадах может участвовать только Великобритания).

Если Франция и Англия вместе пробьются в полуфиналы, то будет назначен плей-офф за 5-е место среди двух сборных, которые проиграют четвертьфинал, но будут иметь лучшие показатели. Украина имеет высокий результат среди вторых мест с 7 очками. При таком раскладе событий Украина сыграет за 5-е место и олимпийскую лицензию с Грузией (занявшей первое место в группе A).

Если же в полуфиналах не окажется ни Франции, ни Англии, то будет дополнительно проведен матч за третье место, победитель которого получит путевку на Олимпиаду 2024.

Итак, чтобы попасть на ОИ-2024, Украине нужно побеждать Францию. А если не получится, то надеяться на победу Англии, чтобы получить дополнительный шанс в матче за 5-е место против Грузии.

Евро-2023 U-21. 1/4 финала

  • 🔹 1 июля. 19:00. Грузия – Израиль – 0:0 (пен. 3:4)
  • 🔹 1 июля. 22:00. Испания – Швейцария – 2:1 (д.в.)
  • 🔹 2 июля. 19:00. Англия – Португалия
  • 🔹 2 июля. 22:00. Франция – Украина

Возможные варианты развития событий

Вариант 1. Победы Англии и Украины

  • На Олимпиаду-2024 выходят Украина, Испания, Израиль.

Вариант 2. Победы Португалии и Украины

  • Топ-четверка – Украина, Португалия, Испания, Израиль – разыграет 3 путевки на ОИ. Будет матч за 3-е место.

Вариант 3. Победы Португалии и Франции

  • На Олимпиаду-2024 выходят Португалия, Испания, Израиль. А вот Украина – мимо Парижа-2024.

Вариант 4. Победы Англии и Франции

  • На ОИ-2024 будут играть Испания и Израиль. Третью путевку разыграют в матче за 5-е место Грузия и Украина.

Болеем за Украину и Англию!

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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nick07
Отже надіятись лише на Англію.
А вже потім на збірну України
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+2
Andrey_1992
А чого Англія не може брати участь в ОІ 2024?
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0
Summertime
Где  будем с Грузией играть?  Только не в Польше.  Там исторически много грузинов.  Значит в Румынии.
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0
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